【飲廁所水】清潔姐姐為證明打掃乾淨馬桶　撈廁所水直接飲用：把工作做到極致

▲ 清潔姐姐為證明打掃乾淨馬桶，自行撈廁所水直接飲用。

內地山東一名清潔工為了證明自己將廁所打掃得很乾淨，居然直接撈馬桶水飲用，引起網民熱議。該清潔工飲馬桶水後表示，「喝水不是目的，是希望公司的各個崗位都把工作做到極致」。

綜合內媒報道，近日網上瘋傳一條清潔工直接飲廁所水的片段。片中，清潔工手持一個膠杯，然後從蹲廁內直接撈了一杯水，向旁觀的人稍作展示後，便當場一飲而盡。而旁人則報以掌聲。清潔工又說：「喝水不是目的，是希望公司的各個崗位都把工作做到極致。」

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影片瘋傳後得到核實，確認該清潔工是一間飼料公司清潔工。該公司一名員工回應指，「當時和公司有業務來往的人參觀公司，可能對她飲廁所水的事比較好奇，所以將影片上傳網上。」又解釋，清潔工為了證明自己已經將衛生打掃到馬桶裏的水可以直接喝的程度，所以直接從廁所內撈水飲用。

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她是我們的榜樣，她對自己的工作做到極致，公司沒有要求她喝這些水。

又有員工聲稱，公司檢測了廁所水，確實達到了直飲的標準。

員工透露，該清潔工於2015年開始從事廁所清潔工作，而她開始飲廁所水，「是在近1、2年之內」。

瘋傳的影片亦寫著，「為了鞭策自己，不斷堅持最高標準，清潔工每日都會飲用幾杯蹲廁內的水。至今她的身體沒有出現過任何異常與不適。」但這未得到核實。

一眾網民批評清潔工的行為實在沒有必要，指廁所水一定會有細菌，而且是「中水」，不能飲用，再極致這個標準都改變不了：

看不見的細菌就當不存在？那些細菌都能刷掉？中國的自來水可以生喝嗎？不煮開可以喝嗎？既然不是領導要求的，領導站那兒干嘛？還鼓掌，看著也太官僚了吧

沒要求？誰會喝？那些鼓掌在暗示什麼？

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責任編輯：羅嘉欣