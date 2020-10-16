【著數優惠】菓汁先生夥Minions玩突襲大抽獎　頭獎可獲549元迷你兵團三文治機

▲ Mr.Juicy菓汁先生夥拍Minions，推出一系列限定搞鬼新包裝。（Mr.Juicy菓汁先生官網）

Mr.Juicy 菓汁先生夥拍粉絲眾多的Minions組成聯「萌」，推出一系列限定搞鬼新包裝，趣緻鬼馬的Kevin、Stuart、Bob搖身一變，為Mr.Juicy菓汁先生帶來共16款玩味造型，萌度滿分。

除了16款創意滿瀉菓汁兵團新包裝，Mr.Juicy菓汁先生這次新更加入提子汁新口味，連同橙汁、蘋果汁、雜果賓治及低糖橙汁一同換上Minions新造型登場，樽裝果汁系列同時推出1.3升新包裝，升級配方蘊含鋅（Zinc）及多種維他命，飲落更Juicy。

由即日起至11月19日，凡購買任何Mr.Juicy菓汁先生Minions果汁系列產品，下載「分分有禮 ‧ 滴滴賞」手機應用程式，並掃瞄樽蓋上的QR Code，即可賺取積分，及参加「Minions菓汁兵團創意突襲大抽獎」，換領萌爆Minions獎品，包括：

頭獎（20名）：récolte 迷你兵團三文治機（價值$549）

▲ 參加大抽獎有機會獲得récolte 迷你兵團三文治機，價值$549。（Mr.Juicy菓汁先生官網）



二奬（20名）：récolte 迷你兵團迷你微笑鬆餅機（價值$328）

三獎（30名）：LEGO迷你兵團積木 #75549（價值$179）

▲ 大抽獎三獎是LEGO迷你兵團積木#75549，價值$179。（Mr.Juicy菓汁先生官網）

詳情可留意Mr.Juicy菓汁先生Facebook專頁。

記者：周美好