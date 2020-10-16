陳慧琳奶奶申臨時禁制女兒接近　女兒准1個月內返住所執拾

▲ 陳慧琳奶奶向高院申請臨時禁制令，禁女兒接近，女兒准1個月內返住所執拾。（經濟日報資料圖片）

藝人陳慧琳的奶奶沈靜上周入稟高等法院申請禁制令，指多次遭女兒劉建芝威嚇及襲擊，故要求禁制女兒接近，案件今（16日）提訊。原告指劉原定需於7天內回母親寓所執拾搬離，並已預約於今早執拾，惟劉今早要求改期，故原告同意將期限延長至1個月，有關臨時禁制令並獲延長。

陳慧琳奶奶稱遭女兒襲擊及滋擾，向高等法院入稟申請禁制女兒接近，詳情即看：【下一頁】

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原告沈靜；答辯人劉建芝。案件今提訊時，原告一方指有關訴訟文件早於上周五（9日）送達答辯人，原告並提出稍為修改原有的臨時禁制令，指答辯人本來獲准豁免，可聯絡原告一方的代表律師，安排於7天內回到原告位於山頂司徒拔道的寓所執拾及搬離，而雙方原本預約於今早執拾，惟答辯人今早要求改期，但未有指明日期，因此原告要求將搬離期限延長至1個月。法官批准有關修改，並下令將臨時禁制令延長。

原告早前於入稟狀中指，她與丈夫劉基惠及3名家傭居於山頂司徒拔道寓所，自2017年8月起，答辯人遷入同住，自此原告多次遭答辯人威嚇及滋擾，直至2020年10月2日左右，答辯人更襲擊原告。

原告因此入稟申請禁制令，要求法庭頒令禁止答辯人襲擊、威嚇或滋擾原告夫婦及家傭，除了透過律師樓之外，不得直接或間接聯絡他們，而且不得進入原告寓所的50米範圍內，或原告及家人的10米範圍內。原告另就所受到的威嚇和滋擾向答辯人索償。

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記者：楊詠渝