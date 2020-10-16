  • 31°C
香港時間 : 20201016日 (五) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳慧琳奶奶申臨時禁制女兒接近　女兒准1個月內返住所執拾及搬離

社會 11:46 2020/10/16

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

藝人陳慧琳的奶奶沈靜上周入稟高等法院申請禁制令，指多次遭女兒劉建芝威嚇及襲擊。

藝人陳慧琳的奶奶沈靜上周入稟高等法院申請禁制令，指多次遭女兒劉建芝威嚇及襲擊，故要求禁制女兒接近，案件今（16日）提訊。原告指劉原定需於7天內回母親寓所執拾搬離，並已預約於今早執拾，惟劉今早要求改期，故原告同意將期限延長至1個月，有關臨時禁制令並獲延長。

陳慧琳奶奶稱遭女兒襲擊及滋擾，向高等法院入稟申請禁制女兒接近，詳情即看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

原告沈靜；答辯人劉建芝。案件今提訊時，原告一方指有關訴訟文件早於上周五（9日）送達答辯人，原告並提出稍為修改原有的臨時禁制令，指答辯人本來獲准豁免，可聯絡原告一方的代表律師，安排於7天內回到原告位於山頂司徒拔道的寓所執拾及搬離，而雙方原本預約於今早執拾，惟答辯人今早要求改期，但未有指明日期，因此原告要求將搬離期限延長至1個月。法官批准有關修改，並下令將臨時禁制令延長。

原告早前於入稟狀中指，她與丈夫劉基惠及3名家傭居於山頂司徒拔道寓所，自2017年8月起，答辯人遷入同住，自此原告多次遭答辯人威嚇及滋擾，直至2020年10月2日左右，答辯人更襲擊原告。

原告因此入稟申請禁制令，要求法庭頒令禁止答辯人襲擊、威嚇或滋擾原告夫婦及家傭，除了透過律師樓之外，不得直接或間接聯絡他們，而且不得進入原告寓所的50米範圍內，或原告及家人的10米範圍內。原告另就所受到的威嚇和滋擾向答辯人索償。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港新增約7宗確診個案　有源頭不明本地個案
今日 11:00
【新冠肺炎】消息：本港新增約7宗確診個案　有源頭不明本地個案
【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
17:04 2020/10/15
【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
【航空旅遊氣泡】港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議　旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果
14:31 2020/10/15
【航空旅遊氣泡】港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議　旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果
陳慧琳 劉基惠

最高瀏覽

【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
17:04 2020/10/15
【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
22:18 2020/10/15
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬
13:09 2020/10/15
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬