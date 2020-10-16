一家大小移居英國，除了要考慮工作環境之外，為下一代計劃未來亦極其重要。故坐擁優質校網、環境怡人安全的優質社區，將成為香港家長移民英國的不二之選。被譽為「倫敦九龍塘」的米爾山（Mill Hill），當中的全新發展項目磨山廣場（Plaza Collection）即將登場，僅需約38.8萬英鎊（折合約390萬港元），首期約21萬港元，即享舒適、安全、優質校網的中上流生活。消息甫傳出旋即成為市場熱話，為一眾有意移民港人提供一個優質選擇。

倫敦西北成新宜居之選

據倫敦著名晚報《London Evening Standard》報導，近年不少家庭選擇從倫敦北部樓價較高的地段如高門（Highgate）、漢普斯特德（Hampstead）搬到倫敦西北部的米爾山，以獲得更寬敞的居住空間，享受更多擁抱自然悠閒生活的機會。

適逢BNO新居留政策即將於下年初生效，移民英國再度成為港人熱話，而物價較廉宜、步調更悠閒的區段絕對是熱門選擇。倫敦西北部全新項目磨山廣場，以中產悠閒優質生活為賣點，配合周圍翠綠怡人的環境，令人熱切期待。

英式教育備受追捧

一直以來均有不少家長將孩子送到英國讀書，全因英式教育講求自主學習，注重學生多元發展、重視互動教學，故英國學歷向來深受世界肯定。

米爾山所在的巴尼特（Barnet）行政區屬於倫敦一大名校區，擁有多間獲英國教育標準局評為最高級別「Outstanding」的中小學；英國兩間頂尖學府Queen Elizabeth’s School與Henrietta Barnett School亦選址於此，教育資源在倫敦眾多住宅區中可謂首屈一指。

當中，一個安全的社區對莘莘學子亦極為重要。牛津（Oxford）、雷丁（Reading）、美善同（Maidstone）等地區雖然名校林立，但由於人口密度較高，故犯罪率相對亦較高。而米爾山所在的巴尼特的整體罪案率低於倫敦都市警部管轄區，不論在暴力、性罪案、毒品罪案比率排名均為第二低。

優質教育方針、頂尖校網、治安良好，難怪成為香港家長熱捧的區域之一。

盡享便利出行優勢

磨山廣場座落米爾山黃金地段，與東米爾山（Mill Hill East）地鐵站僅需2分鐘步程，可謂無縫連接。從地鐵站出發，繁忙時段到倫敦交通樞紐之一的國王十字車站（King’s Cross）只需20分鐘車程；市中心尤斯頓（Euston）21分鐘；銀行站（Bank）32分鐘、利物浦街（Liverpool Street）38分鐘。40分鐘車程，出則繁華、入則寧靜，為一眾打工仔接連至市中心提供絕佳優勢。

項目附近生活配套相當齊備，各大超市及購物中心如馬莎百貨（Marks & Spencer）和維狄（Waitrose）均步行即達，各式零售商店、咖啡館、美食廣場一應俱全，當中倫敦最大的亞洲美食廣場新東方城（BANG BANG Oriental Foodhall）亦僅10分鐘車程即達。

大型連鎖健身俱樂部維形活力（Virgin Active）、高爾夫俱樂部和草地網球俱樂部等，全部皆可於10分鐘車程內輕鬆抵達，為住客帶來精彩便利的生活體驗。

投資價值不容小覷

與此同時，巴尼特議會正推行大規模改造計劃，將大量資源投放在各種基建設施如交通、社區休閒及體育建設，冀打造一個倫敦北面城鎮中心。計劃預料可創造約3萬個工作機會，將吸引更多中產以至年青家庭移居於此。

米爾山和鄰近地區物業深受追捧，樓價自然穩步上揚，過去十年累計升幅高達80％；而北倫敦的租金價格亦在十年內增長了40％。磨山廣場可謂極具投資潛力，按照區內現時的租金利率，項目租金回報率有望達至4%，收益可觀。

入場費僅390萬起 戶戶享露台

磨山廣場共設392伙，涵蓋一至兩房公寓。項目內部裝潢均由屢獲殊榮的室內設計工作室Michaelis Boyd策劃，每戶均設露台和落地玻璃窗，將開揚景觀和天然光線延伸至室內空間。

磨山廣場第一期住宅項目即將落成，售價由38.8萬英鎊起（折合約390萬港元），首期約21萬港元起，比起倫敦市中心平均80萬英鎊的售價較低，預料市場反應熱熾。

網站：www.plaza-collection.co.uk

香港代理：萊坊國際住宅銷售有限公司（2846 7418 / IRS@hk.knightfrank.com）



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