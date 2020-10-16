【誤食搓手液】近900兒童誤食搓手液中毒　西班牙政府促家長加強監護幼兒

▲ 西班牙近900兒童因誤食搓手液而中毒，西班牙政府促請家長加強監護。

新冠肺炎病毒蔓延至全球，疫情在西班牙肆虐，病情最近在當地快速反彈，確診人數急速上升。疫情下，不少人會戴口罩及使用搓手液清潔雙手，防止受病毒感染。惟西班牙政府昨日（15日）公佈，在疫情期間，因誤食搓手液而中毒的病例急升，呼籲家長妥善擺放搓手液，放置兒童不能觸碰的地方。

西班牙誤食搓手液中毒案急升

據法新社報道，西班牙司法部轄下的國家毒理學和法醫學研究機構（National Toxicological and Forensic Sciences Institute）最近發表報告，指2020年起，兒童誤食搓手液中毒的案例急增最少874宗，與2019年全年的90宗同樣案例比較，上升近784宗。

該研究機構再指出，目前沒有導致死亡案例，而超過8成中毒患者會在短時間內康復。

2歲以下兒童誤吞搓手液

報道指，有三分之二的案件涉及兒童，特別是2歲以下的兒童。當中，大部分兒童誤吞搓手液引致中毒，有的亦因而不慎弄入眼睛。而誤食搓手液中毒最常見的症狀包括嘔吐、腹瀉、咳嗽、視線模糊及眼睛發紅等。

西班牙政府：妥善放好搓手液



西班牙司法部長Juan Carlos Campo在社交媒體Twitter上載一段影片指，兒童因誤食搓手液而中毒的案例數量令人擔憂，他呼籲家長將搓手液放在兒童無法觸碰的地方，並在成人監護下才使用，避免兒童中毒。

截止10月16日，西班牙累計確診個案增加至逾97萬，死亡人數約3.3萬人，數字高於英國、法國及意大利等地，成為西歐之最。

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責任編輯︰王明芳