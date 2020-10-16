【關節痛】轉季風寒身體3部位必須保暖　中醫：關節受寒易變長期痛症【內附避痛症貼士】

▲ 註冊中醫師何庭軒解釋因氣溫變低，風、寒、濕等外邪會侵襲人體，三邪雜至、合而成痺，痛症就會出現。

近日氣溫回落，漸有涼意又未算寒冷，不少人仍選擇穿短袖衫褲外出。而秋季行山、遠足等活動又開始變多，大家享受舒爽氣候的同時，中醫師提醒若關節保暖不當，加上過度活動，雙重誘因下小心痛症找上門。

因風寒濕氣、過度活動而引發的痛症，首當其衝的就是關節。註冊中醫師何庭軒解釋因氣溫變低，風、寒、濕等外邪會侵襲人體，三邪雜至、合而成痺，痛症就會出現。常穿短袖衣物露出關節，多活動增又勞損風險，故關節往往成為痛症的常見位置。

▲ 註冊中醫師何庭軒指體形肥胖、少運動者也屬高危一族，他們氣血慢、關節硬，肥胖人士的關節負荷亦重，再做運動就更易致勞損外傷，引發痛症。（黃建輝攝）

40歲以上或氣血弱者要小心

關節痛症分實證和虛證，實證即因外在素而引起，如受風寒侵襲、長期勞損等，虛證則因人體氣血弱而誘發，於無外傷的情況下出現疼痛。何醫師補充：

人體受風寒後，經絡、氣血運行不暢，不通則痛；氣血弱的人因血液不暢通，無法濡養身體部分，不榮則痛。

40、50歲或以上的人士因本身氣血較弱、行得偏慢兼不順，關節、筋骨各方面的濡養能力不太足夠，關節本身已易變得緊繃、乏力，容易出現痠痛。他們本已屬虛證好發族群，若再加上受寒受冷的實證誘因，疼痛會隨之加劇。「這類人較畏冷，面色較暗沉，易出現氣喘，運動時的持續能力較差。」

受風寒濕氣侵襲後，筋和關節都會變得特別緊和硬，中醫角度講求「骨正筋柔」，若依附住骨的筋過緊過硬，骨頭也無法妥善郁動，更有機會導致骨頭錯位、移位，引發痛楚。於夏季已出現間歇性關節疼痛者，秋季轉涼時痛症的發作頻率、程度會發得更厲害，如長者長期纏身的痛症、風濕病於此時亦會更嚴重。

▲ 拉筋可強健關節，也使筋變得柔軟、骨更強壯，降低關節緊繃、拉傷的風險。（iStock圖片）

身體3個部位受寒易現痛症

因受風寒、外傷而導致痛症的身體位置，何醫師指最常見為肩頸、膝蓋和腳踝。肩頸、膝蓋因時常外露、缺乏保暖而受冷，腳踝則多為活動過度所致。三者表徵不太一樣，雖同有刺痛、痠痛的感覺，但痛感和嚴重程度則因人而異。

1.肩頸

受冷後看下去沒明顯紅或腫，但摸其表面會覺得較硬和繃緊，郁動時無法扭盡，會聽到「咔咔聲」。頸椎痛症為港人常見病，再受冷可變得更嚴重，如出現手麻痺、頭痛頭暈，或交感神經受影響致心慌心跳，突發臉紅耳熱、胃部不適等，連帶誘發大量身體狀況。

2.膝蓋

因過度活動加上氣血不順暢、受冷，氣血凝滯不通就會使膝蓋腫脹，但不會泛紅。這未必即時出現，休息一天後或會發現膝蓋腫大一圈，觸碰時亦會感覺到發熱，嚴重者對比起另一邊膝蓋，會發現腫大近半倍。

▲ 睡覺時把腳伸出被窩，冷風吹一整晚後，翌日起床踩地或覺得有點痠痛。（iStock圖片）

3.腳踝

部分人喜歡睡覺時把腳伸出被窩，冷風吹一整晚後，翌日起床踩地或覺得有點痠痛，但相對於另外兩個部位，腳踝受冷的機率較低。多數人為活動時扭傷，過一兩小時即會紅腫發脹，腫至像豬蹄一樣，行路要拖住行，或連韌帶都受傷。

針對上述痛症，中醫會用正骨手法、針灸或中藥治療，以手法為主。先了解病人出現痛症的位置牽涉筋抑或骨，再做相應復位手法，若痛症嚴重至有出現麻痺症狀，就會再以針灸處理，同時亦會配合服用中藥調理。「許多中藥具溫性作用，有散寒驅風、疏通經絡之效，散走寒邪助病人紓緩症狀。」

轉季避痛症貼士

1、穿夠衣服、慎避風寒。如避開冷氣風口位，風扇不要直吹身體，有需要時可帶件披肩、護膝，或穿長襪保護。

2、做適量運動，注意密度、強度、動作都要正確。定期運動可使氣血運行變旺，時常鍛練可強健關節，也使筋變得柔軟、骨更強壯，降低關節緊繃、拉傷的風險。

3、避免凍飲、生冷食物，芋頭、糯米、醋類食物尤其要戒，因會使筋腫起，容易出現筋骨關節痛。長者、已有痛症的人士進食後會痛得更厲害。

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4、多吃溫性食物，如冬季寒冷時可吃羊腩煲、飲薑茶。

5、若關節受冷後疼痛，可自行熱敷10至20分鐘。但要小心分辨痛症起因，如扭傷後首24小時，或患痛風、風濕關節炎者不宜熱敷。

記者：吳霆俊