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【睡眠安全】4個月大女嬰與母同床疑趴睡窒息亡　醫生︰同床睡增嬰幼兒猝死風險

兒童健康 13:27 2020/10/16

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4個月大女嬰與媽媽同床睡覺，懷疑因趴睡窒息亡。

睡姿不正確影響睡眠質素，嬰幼兒趴睡更增加猝死風險，父母要格外留神，亦應避免與嬰幼兒同睡一床。近日台灣一名女嬰與媽媽同床睡覺，懷疑因趴睡致呼吸不順，最終不幸窒息死亡。

媽媽與女嬰同睡一床

綜合台灣傳媒報道，本周三（14日）晚上6時多，台灣桃園一名媽媽給4個月大的女兒餵奶後，讓她在床上玩耍，隔了一個多小時後，媽媽見女兒已入睡，於是也同在一張床睡覺。

直至翌日早上8時多，媽媽起床時發現女兒由仰睡變成趴睡，臉部貼著床，立即將她翻身，才發現女兒嘴唇發紫、沒有心跳。

女嬰的爸爸隨即將女兒送往醫院，可是搶救後仍告不治。院方向警方通報事件，由於女嬰身上沒有明顯傷痕，不排除女嬰因趴睡導致窒息死亡，死因仍待法醫檢驗後進一步確定。

趴睡致呼吸不順暢

急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，嬰兒不宜與父母睡在同一張床，有機會被床掩住口鼻，因而影響呼吸。同時嬰兒亦不宜單獨於沒有設欄的床上睡覺，以免增加墮地受傷風險。

他指出，部分嬰幼兒猝死機會較一般人高，4類較高危者包括早產嬰兒及輕磅嬰兒、患傷風感冒嬰幼兒、愛趴睡易致呼吸不順暢小朋友，以及與父母睡在同一張床的孩子。

嬰幼兒睡覺注意事項

此外，兒科專科醫生張傑早前受訪時指出，初生嬰兒不應該趴睡，因為這睡姿與偶爾出現的「初生嬰兒猝死症」有密切關係。由於嬰幼兒臉部向下，不能正常呼吸，最終可以引致窒息。張醫生亦提供以下6項嬰幼兒睡覺的注意事項：

1. 入睡前仰睡為最基本和正確的姿勢

2. 避免使用太軟的床褥

3. 避免床邊擺放不必要的公仔

4. 避免使用太厚的毛氈

5. 注意撞欄中間空隙的闊度

6. 注意床褥和床欄之間是否留有太大的空間

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責任編輯︰駱秀玲

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