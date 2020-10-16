【整容失敗】網紅花2萬元隆鼻歷4次手術　鼻尖下陷現凹洞整容變毀容

▲ 網紅花2萬元隆鼻歷4次手術，鼻尖下陷現凹洞整容變毀容。

愛美是女人的天性，不少人為了變漂亮不惜花巨款整容。內地一名女生4年前曾經隆鼻，近日她希望鼻子變得更精緻，於是花2.4萬元人民幣進行隆鼻手術，未料經歷4次手術後，鼻子竟下陷並出現凹洞。

4次隆鼻手術後感染毀容

根據內地媒體報道，廣東一名網絡女主播小陳，4年前曾在南京一家整型醫院接受隆鼻手術，術後效果不錯。但為了讓鼻子變得更精緻，她於今年8月4日，花費2.4萬元人民幣（約2.7萬港元）進行隆鼻修復手術，取出軟骨為鼻子塑型。

未料手術後，小陳的鼻腔有積液，更腫成「豬鼻」。8月26日，她再度入院進行手術，抽出鼻腔內的積液，但術後她從眉心一按，假體就會翹起，並慢慢下滑頂住鼻尖，幾乎穿破皮膚。

小陳於9月16日進行第3度手術，當時醫生將將假體取出後剪開2段，證明了假體的長度本來就不符合她的鼻型。手術後，她以為不會再有問題，豈料3日後竟出現細菌感染，鼻子積膿並嚴重頭痛，她在9月20日進行第4次手術將把假體全部取出。

鼻尖下陷現明顯凹洞

雖然病情得以控制，但小陳卻因而毀容，鼻子多處凹陷，鼻頭更出現一個明顯的凹洞，而鼻孔間的小部分肉亦因反覆開刀而消失。

事後，院方表明只願意退還2.4萬元的隆鼻費用，又指小陳的鼻子感染是由於術後吸煙、鼻子受過碰撞所致。但小陳反駁，只在更衣時碰到過鼻子，吸煙亦是在感染發生之後，又稱到醫院理論時，在門口遭不明人士毆打。

經當地執法人員介入調查後，懷疑主診醫生未持有相關執照。目前小陳再與院方協商，院方答應會負擔日後的修復費用。

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責任編輯：羅嘉欣