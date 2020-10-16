  • 31°C
香港時間 : 20201016日 (五) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淘汰歐盟四期柴油商業車特惠資助計劃下周一推出　車主須取消車輛登記後3個月內申請

社會 12:31 2020/10/16

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（資料圖片）

為改善路邊空氣質素及進一步保障巿民健康，環境保護署（環保署）將於10月19日（星期一）推出新的特惠資助計劃，以在2027年年底前分階段淘汰現有約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛，包括柴油貨車、非專利巴士和小型巴士。

環保署發言人今日（16日）表示，合資格車主須在計劃推行期內，先將其歐盟四期柴油商業車輛交由計劃下的登記拆車商拆毀，並於指明期限內前往運輸署取消車輛登記，及在取消車輛登記後3個月內申請特惠資助。

發言人補充，考慮到諮詢業界時收到的意見，今次計劃在設計上更具彈性。例如有部分原設計為歐盟五期的柴油商業車輛，因指明期間內進行首次登記而被分類為歐盟四期的柴油商業車輛，這些車輛會被視為「豁除車輛」而可以免被淘汰，但「豁除車輛」的車主可選擇在另一指定期限內根據計劃要求拆毀其車輛及取消車輛登記，以申請特惠資助。

至於有部分原設計為歐盟四期的柴油商業車輛，在指明期間後進行首次登記而被分類為歐盟五期的柴油商業車輛，其車主可以選擇在2027年12月31日或之前根據計劃要求拆毀其車輛及取消車輛登記，以申請特惠資助。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港新增約7宗確診個案　有源頭不明本地個案
今日 11:00
【新冠肺炎】消息：本港新增約7宗確診個案　有源頭不明本地個案
陳慧琳奶奶申臨時禁制女兒接近　女兒准1個月內返住所執拾及搬離
今日 11:46
陳慧琳奶奶申臨時禁制女兒接近　女兒准1個月內返住所執拾及搬離
【疫情分析】專家倡免檢疫抵港旅客接受醫學監測　若新加坡或本港大型爆發需暫緩「旅遊氣泡」
今日 00:00
【疫情分析】專家倡免檢疫抵港旅客接受醫學監測　若新加坡或本港大型爆發需暫緩「旅遊氣泡」
運輸 環保署 柴油

最高瀏覽

【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
17:04 2020/10/15
【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
22:18 2020/10/15
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬
13:09 2020/10/15
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬