淘汰歐盟四期柴油商業車特惠資助計劃下周一推出　車主須取消車輛登記後3個月內申請

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為改善路邊空氣質素及進一步保障巿民健康，環境保護署（環保署）將於10月19日（星期一）推出新的特惠資助計劃，以在2027年年底前分階段淘汰現有約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛，包括柴油貨車、非專利巴士和小型巴士。

環保署發言人今日（16日）表示，合資格車主須在計劃推行期內，先將其歐盟四期柴油商業車輛交由計劃下的登記拆車商拆毀，並於指明期限內前往運輸署取消車輛登記，及在取消車輛登記後3個月內申請特惠資助。

發言人補充，考慮到諮詢業界時收到的意見，今次計劃在設計上更具彈性。例如有部分原設計為歐盟五期的柴油商業車輛，因指明期間內進行首次登記而被分類為歐盟四期的柴油商業車輛，這些車輛會被視為「豁除車輛」而可以免被淘汰，但「豁除車輛」的車主可選擇在另一指定期限內根據計劃要求拆毀其車輛及取消車輛登記，以申請特惠資助。

至於有部分原設計為歐盟四期的柴油商業車輛，在指明期間後進行首次登記而被分類為歐盟五期的柴油商業車輛，其車主可以選擇在2027年12月31日或之前根據計劃要求拆毀其車輛及取消車輛登記，以申請特惠資助。

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責任編輯：陳子謙