【老豆死開一陣先】堤真一置之死地而後生　26位紅星客串拱照廣瀨鈴

▲ 早於3月在日本上映、勇奪開畫票房冠軍的《老豆死開一陣先》，是新生代可愛女神廣瀨鈴首次挑戰喜劇之作。

繼《信用欺詐師︰公主篇》後，又有日本爆笑片在港上映。由廣瀨鈴、堤真一及吉澤亮主演的《老豆死開一陣先》，借死亡來講父女情，把商戰和親情元素結合，情節抵死，還有妻夫木聰、佐藤健等26位紅星客串，充滿驚喜。

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▲ 戲中吉澤亮和廣瀨鈴在堤真一假死後，合力智鬥奸商。

早於3月在日本上映、勇奪開畫票房冠軍的《老豆死開一陣先》，是新生代可愛女神廣瀨鈴首次挑戰喜劇之作，破格地扮演反叛少女野畑七瀨，是Death Metal樂隊主音、經常揈頭大唱「老豆去死啦」。

實力派的堤真一早已在其他電影中發揮過搞笑本領，今回飾演七瀨的爸爸，身為藥廠社長，事事講科學、毫不感性，和女兒相處時，只懂不斷找機會教她化學「元素周期表」。

隨着七瀨進入青春期，她愈來愈覺得父親難以溝通，再加上誤會爸爸埋首工作而忽略患病的母親，至母親死後，更加不斷對父親惡言相向。

▲ 飾演廣瀨鈴的藥廠社長爸爸野畑計的堤真一，盡情發揮搞笑功力。

化學家爸爸反叛女兒

本來可以很煽情的故事，但這部由澤本嘉光編劇（曾創作SoftBank長壽廣告「白戸家」）及浜崎慎治（在日本連續5年帶來好感度NO.1的「三太郎」系列廣告）執導的電影，卻巧妙用了奇幻喜劇包裝，令觀眾可以笑餐飽。

▲ 吉澤亮演「零存在感」的藥廠員工，常被人當透明，十分爆笑。

話說女兒經常唱歌詛咒老豆去死，碰巧其製藥公司意外研發「假死兩天藥」，他更親身試藥成功假死，公司內奸乘機串通外敵，還想盡辦法令他提早送去火化，要他「假死」變「真死」！

藥廠員工（吉澤亮飾）見形勢危急，嘗試說服七瀨放下對老豆的憎恨，聯手阻止陰謀。

妻夫木聰佐藤健客串

由兩位廣告人打造的電影，竟有不少荒誕處境，如堤真一角色「靈魂出竅」後，只有女兒能看見其靈魂。靈魂的煩惱是甚麼都看得見，但說話卻無人聽得到；吉澤亮飾演的「零存在感」員工，經常被人當透明，相當無奈，倒也因未被人察覺得到而屢建奇功，製造出不少笑料。

▲ 此戲笑料豐富兼有豪華卡士，包括妻夫木聰等客串。

本片玩轉日本莊嚴的喪禮，將之成為Death Metal表演，又是一絕。

透過不絕的惡搞，無非是以一個不說教的方式帶出「愛要說出口」、「珍惜眼前人」、「不要死後才後悔」這些人與人之間相處的道理。

不得不提的是，這部松竹與Fuji TV聯合製作的電影，串星陣容強勁，如松田翔太、妻夫木聰、Lily Franky和池田依來沙，戲份雖少卻有所發揮，佐藤健、城田優等出場只有一句對白，容易走漏眼，影迷要留意了。（上映日期︰10月22日）

記者：胡慧雯