【牙痛大病】嫲嫲古法煲涼茶醫孫女牙痛　8歲童蛀牙延醫1年引發「腦膿腫」

▲ 內地一名8歲女童因蛀牙問題拖延1年，感頭痛、嘔吐、視力模糊和發高燒，發現腦部出現膿腫。

常言「牙痛慘過大病」，內地一名8歲女童就是因為牙痛引發起大病，蛀牙問題拖延1年，祖父母一直以為孫女熱氣，只煲涼茶給她飲用。當孫女時常感到頭痛、嘔吐、視力模糊和發高燒，始送院並發現是蛀牙而引起腦部膿腫，情況一度非常危急。

綜合內地傳媒報道，內地廣東溫洲一名8歲女童「小薇」（化名），由於父母外出工作，平日跟爺爺嫲嫲同住，由老人家照顧。大約1年多前，小薇出現蛀牙，長輩們認為很正常，以為只是小朋友普通的蛀牙加上熱氣。當時小薇的蛀牙時會流膿，也會痛到整張臉都腫起來，老人家只煲涼茶用古法給她治療，沒有帶孫女看醫生。

▲ 內地一名女童蛀牙一年未有及時治療。（影片截圖）

出現嘔吐和視力模糊

小薇的牙齒問題引發的不適愈來愈嚴重，今年9月開始，她表示自己時常感到頭痛、嘔吐和視力模糊，這時父母才發現不妥，將她送醫院檢查。

廣東三九腦科醫院神經外七科主任吾太華表示，小薇剛入院時，後腦位置有腫起，還發現她有高燒和顱內高壓，情況危急，經反複檢查，再發現小薇臉部有點紅腫，家人才說這是因為蛀牙引起的，已經持續反反複複出現1年多。

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腦部出現一個膿腫

再經過詳細檢查，醫生發現小薇腦部出現了一個膿腫，而這個膿腫是因為蛀牙引起的，之前的蛀牙導致小薇出現牙髓炎及牙周膿腫症狀，由於沒有及時治療，令細菌進入腦部，導致「腦膿腫」。

醫生為小薇進行手術切除腦部的膿腫組織，抽取了20毫升的膿液，目前她在醫院恢復情況理想。吾醫生表示小薇牙齒問題反複出現流膿狀況，其實是感染在擴散︰

雖然蛀牙是很常見，但嚴重的化膿並引起腦部膿腫的情況比較少見，要反複地感染，細菌經血液播散進入腦部，這種概率比較低。

他指出如果早期蛀牙問題得到控制，就不至於發展到這一步，建議各位家長必須正視孩子的蛀牙問題，不要拖延治療。

正視蛀牙問題

據衞生署，蛀牙是牙齒表面被酸性物質分解而引致。當細菌在牙齒表面滋生，形成一層牙菌膜，便會引致蛀牙。若不予以治療，礦物質便不斷流失，使牙齒表面受損，形成牙洞。至某一階段，牙髓更會發炎，引起痛楚和不適，當牙髓受損的程度已無法逆轉，牙齒便告壞死。此時，牙髓會容易受到感染，感染並會沿牙根尖向外擴散。

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責任編輯：王明芳