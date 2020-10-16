母憂自殺後23歲子乏人照顧決「帶佢一齊走」　安眠藥加湯後充電綫勒斃子認誤殺候判

▲ 當年案發後警方在現場檢獲的證物。（經濟日報資料圖片）

精神錯亂的57歲婦人萌自殺念頭，惟因擔心死後23歲兒子乏人照顧，遂決定「帶佢一齊走」，先將混有20粒安眠藥的湯給兒子飲用，待兒子昏睡後以充電綫勒其頸致死，歷時逾半小時。婦人再服用高粱酒配老鼠藥圖自殺，其後屋邨管理員發現她在電梯大堂步履不穩，婦人表示與兒子服下老鼠藥而揭發事件。涉案婦人今(16日)於高等法院否認謀殺罪，但承認誤殺罪，法官先索取精神及感化官報告後才判刑。

被告趙麗霞(57歲)，案發時任職校工。被告原被控謀殺罪，控罪指她於2019年2月22日，在香港非法殺害黎裕帆。被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪，基於精神失常可減免罪責，獲控方接納。

控方指被告代表律師於今年2月去信律政司，指基於精神科報告，要求控方接納被告承認誤殺罪，因精神失常可獲減免罪責，控方最終於今年7月接納有關建議。

代表律師指被告已被還押至今18個月，相等於服刑2年3個月，法官可考慮判處醫院令、感化或監禁，惟要求法官先索取精神及感化官報告後始判刑。法官同意先索取有關報告，被告還押至10月30日判刑。

案情指，被告與死者居於將軍澳善明邨一單位，去年2月23日晚上約10時許，大廈管理員發現被告坐電梯大堂步履不穩。救護員到場後最初懷疑被告有毒癮，而身上亦沒有任何酒味。被告於救護車上表示與兒子於日前在家曾服食老鼠藥，救護員遂要求增援。

被告於將軍澳醫院內向警方表示，她因屋內有鼠患，遂從內地購買了老鼠藥，於前晚(22日)因不開心而服食老鼠及喝下半樽高粱酒，她指兒子要求服食，她才將部份老鼠藥給予兒子。被告稱事後曾嘔吐及暈眩，她看見兒子入睡後便離開單位，及後暈倒。

醫生其後建議警方先向精神科醫生索取意見後再會見被告，至同月24日，被告與警方進行會面。她指兒子任職散工，月入2,000至4,000元，財務上不能支持自己，故決定「帶兒子一齊走」。警誡下，被告稱將安眠藥混入湯後給兒子，兒子喝後入睡，她遂以充電綫勒其頸致沒有反應。被告其後則服食老鼠藥企圖自殺，她表示不欲兒子獨自離開。

精神科醫生於同月25日與被告會面，被告透露任職校工，有嚴重抑鬱及自殺傾向。被告表示最初只想自殺，並不打算自殺死兒子，但因擔心自己死後兒子乏人照顧。她遂於湯內加入20粒安眠藥，待其昏睡後以充電綫勒其頸，直至兒子面部變黑，歷時逾半小時。被告稱自己服食10粒安眠藥及高粱酒，之後並不知為何會身在醫院。

被告稱兒子有一名女友，她只見面一次。惟女友指與死者於2018年開始交往，她形容死者為人樂觀，但她從沒有見過被告。

驗屍報告顯示死者血液內含有安眠藥成份，胃部亦有少量酒精，死因為頸部受壓。精神科醫生指，被告犯案時患嚴重抑鬱，有妄想症障礙及精神錯亂，犯案時受影響致失去判斷力，符合以精神失常減免罪責。

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記者：林育慧