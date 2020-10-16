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【生財有道】小六生帶電話返學共享網絡數據每人日收$14　老師：你們家是做生意？

親子 12:51 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

小六生帶電話返學共享網絡數據，每人每日$14。

不少學校都不准學生帶手提電話上學，以免影響學習。台灣一名網民分享，近日有老師向他投訴，指女兒不但帶手機回校，更收錢借網絡數據給同學，被其他網民大讚有生意頭腦。

小學生共享網絡數據賺錢

一名台灣網民在Facebook群組「爆廢公社」上發文分享，指就讀小學六年班的女兒在放假前被老師投訴。老師在聯絡簿上寫到，女兒不但偷偷帶手機回校，更將網絡數據分享給同學，每人每日收50元新台幣（約14港元）。老師打電話與家長溝通期間，還問了一句：

你們家是做生意的嗎？小孩怎麼這麼精明。

女兒的舉動令該網民哭笑不得，並上網求救，希望大家提供「懲罰絕招」。

網民大讚：生財有道

帖文引起網民討論，有人覺得應該輕罰，例如禁止她用手機或者做家務，另外亦可以跟老師討論是否要將錢歸還同學。更多人認為不應懲罰女兒，大讚她是做生意的材料，生財有道，指買賣本就是雙方同意。有人認為應該先分析她做錯的地方，再慢慢引導她，讓她把才能用在對的地方，不要因處罰而埋沒她做生意的天份。

有網民認為父母亦應了解女兒目前已收了多少錢、將錢都用光還是已存起等問題，適時加以誘導教育小孩對「金錢」的觀念。

事件被轉發到連登討論區之後，亦有不少網民分享學生時期的賺錢心得。有人每日回收學校派給學生的報導，再當廢紙賣，「每日有多個包食下」。亦有人收$1幫人訂飯，每天都有約二十多元收入。

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責任編輯︰陳珈希

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