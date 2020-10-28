【扮靚教室】倪晨曦Elva教貼雙眼皮貼技巧　眼皮下垂及單眼皮救星重現雙眼皮【附示範詳情】

▲ 倪晨曦（Elva）教大家如何選擇合適自己的雙眼皮貼及使用方法。

眼睛是靈魂之窗，貼雙眼皮膠紙能改善單眼皮、眼皮下垂及細眼的問題，令眼睛更大更明亮動人。YouTuber倪晨曦（Elva）早前分享了一條示範不同類型雙眼皮貼的影片，分析它們的特色。

找尋自己應貼雙眼皮貼的位置

Elva以自己為例，雖然她擁有雙眼皮，但眼尾有點下垂，她希望雙眼更有神，雙眼皮更深。

因此，她會把Y型小叉叉在比雙眼皮的摺痕稍高的位置，便會出現一條新的雙眼皮摺痕，把雙眼皮貼貼在這位置便可改善眼尾有點下垂的情況。

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Daiso Double Eyelids單面霧面眼皮貼（肉色）

Elva平日經常使用Daiso Double Eyelids單面霧面眼皮貼，它的顏色比較深，適合皮膚不太白的人，貼上去便有隱形的效果。

當重覆確認新的雙眼皮的摺痕位置，便可在摺痕下方貼上雙眼皮貼，然後再用小叉固定，撐起眼尾，令眼睛較圓大，眼皮亦比之前更厚。

即使畫上眼線，都不會遮著雙眼皮。

這款單面霧面眼皮貼令雙眼皮效果自然，化妝後才能貼上，它的支撐力、持久度及隱形效果都較強。

Lucky Trendy單面霧面眼皮貼（透明）

此外，Elva示範另一款常用的Lucky Trendy雙眼皮貼－－單面霧面眼皮貼（透明），它除了質感上跟剛才的單面霧面眼皮貼類似，顏色及形狀都有分別。

這款眼皮貼顏色較淺色，偏透明狀，就如粉底一樣，適合膚色白皙的女生，看上去不會過分深色。

貼上雙眼皮貼後，若不掃上眼影，這款雙眼皮貼的顏色較接近Elva的膚色。

不同眼型示範

Elva邀請了兩位嘉賓，實測貼上不同類型的雙眼皮貼，尋找合適她們的款色。

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浮腫型內雙眼型

第一位嘉賓為晨曦工作室的Fish，她的眼型屬浮腫型內雙，由於眼皮過厚，遮蓋了雙眼皮線，看上去像單眼皮，即使畫了眼線，也看不到眼線。

Elva為Fish用Ｙ型小叉壓出Fish的理想眼線位置，由於眼皮比較厚，所以需盡量拉提上眼皮。

Elva選用單面霧面眼皮貼以倒Ｕ的方向貼在剛剛度好的雙眼皮線下方。可是，Fish張開眼睛，發現雙眼皮貼無法支撐她厚重的眼皮，這款眼皮貼及貼法不適合Fish的眼型。

Elva指Ｕ型反貼法適合單眼皮及內雙眼皮的人使用，這樣睜開眼時，頭尾的雙眼皮可撐起眼皮。Elva選用Daiso較厚身的雙眼皮貼配合U型貼法示範，最後，Fish的雙眼皮順利展現。

Elva亦試過為自己以U型貼法貼雙眼皮貼，雙眼皮效果較明顯，但不太自然。因此不同眼型的人使用相同的方法，都會有不同的效果。

下垂眼型

另一位嘉賓是晨曦工作室的ULA，她的眼皮下垂，看起來不夠有神。

Elva先用棉花棒將眼皮表面的油脂清潔乾淨，保持眼皮貼的黏性。

然後，再用Ｙ型小叉壓出ULA的理想眼線位置，重點在眼尾位置將眼皮替痕加高，改善眼皮下垂情況。

因為ULA的眼皮不算很厚，所以Elva選用Daiso Double Eyelids單面霧面眼皮貼（肉色），並以傳統倒U方法貼上。

這方法成功令ULA重現雙眼皮，眼睛變大了，畫眼線後，眼睛有放大的效果。

雙面雙眼皮貼

雙眼皮貼的種類繁多，Elva示範不同類型雙眼皮貼的效果。

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Elva首先示範Automatic Beauty的雙面雙眼皮貼，這款雙眼皮貼雙面都有黏力。其中一款雙面雙眼皮貼是纖維條，以拉線方法打造雙眼皮線。

使用纖維條的雙面雙眼皮貼時，把白色的膠貼撕走，將線形的纖維雙眼皮貼往左右延伸，再輕壓放在要打造雙眼皮的位置，然後用Ｙ型小叉讓纖維條更深入眼皮。

完成後，Elva張開眼時效果自然。可是，閉上眼便會有點不適有拉扯感覺。

Elva認為這雙面雙眼皮貼令雙眼皮效果明顯，支撐力及持久力強，適用於眼皮鬆弛人士。

布面雙眼皮貼

Elva介紹布面雙眼皮貼，質感猶如醫療用的膠布，而薄身及厚身的布面雙眼皮貼效果功能各有不同。

薄身布面雙眼皮貼較淺色，支撐力不及厚身的布面雙眼皮貼。可是，這款薄身布面雙眼皮貼適合眼皮較薄的人使用，膠紙跡較易遮蓋。

Elva續指布面雙眼皮貼可以在化妝前貼上，眼影可在雙眼皮貼上上色，效果較自然。

網狀雙眼皮貼

Elva介紹另一款雙眼皮貼－－網狀雙眼皮貼，這款雙眼皮貼已經剪裁好，可是比較厚身，它比一般的雙眼皮貼闊了三倍，用家可以按自己眼皮範圍大小再修剪。

Elva表示網狀雙眼皮貼的支撐力較弱，因此使用範圍要大一點，才夠力支撐雙眼皮。

使用網狀雙眼皮貼時，先用雙眼皮膠水塗在手背上，把網狀雙眼皮貼放在膠水上，再用膠水塗在雙眼皮貼上，確保整塊雙眼皮貼都黏滿膠水。最後，用眉鉗協助把雙眼皮貼放在理想雙眼皮摺痕位置下面。

雖然用這個方法的等待時間較長，但效果最自然。

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責任編緝：陳珈希