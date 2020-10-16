警破跨國販毒集團檢3,300萬元毒品　3男骨幹成員被捕

▲ 警方搗破跨國販毒集團，並檢獲3,300萬元證物。（黃傑偉攝）

警方在柴灣一個工廈單位搗破一個以外國人為首的跨國販毒集團，並檢獲1.4公斤懷疑可卡因﹑16公斤懷疑霹靂可卡因及一批製毒工具， 總值超過3,300萬元，行動中有3男被捕。警方相信，已成功瓦解一個以香港為基地的販毒集團。

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警方表示，西九龍總區情報組聯同特別職務隊， 經深入調查後鎖定一個以外國人為首的跨國販毒集團， 在昨日採取行動，被捕3人分別為以色列藉報稱商人、 持香港身份證英國人及持香港身份證加拿大華人，年齡25至45歲，均報稱無業，集團骨幹成員， 其中一人懷疑為集團首腦 ，疑與外國販毒集團有聯繫。

警方指，販毒集團罕有地將毒品收藏於一部重45公斤變壓器內， 以空運郵件方式由東南亞運港， 相信販毒集團已營運數個月，警方仍調查毒品有否滲入香港， 重申製毒及販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判終生監禁，籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉