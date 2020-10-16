【金宵大廈2】蘇皓兒拍TVB新劇受傷 文青女神Chloe公開皮膚保養秘訣 娛樂 13:31 2020/10/16 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 蘇皓兒（Chloe）最近忙於日前拍《金宵大廈2》。 文青女神蘇皓兒（Chloe）日前拍美容廣告當日遇著8號風球，但亦無損Chole的心情，拍攝時大Show長腿及白滑的肌膚。 最近忙於劇集《金宵大廈2》拍的Chloe，早前因演一場暈倒戲份令大脾有一大撻瘀傷，但最近從她IG的近照，見到她的白滑長腿再現，皮膚保養得十分好，原來她的秘訣就是由「心」開始。 ▲ 蘇皓兒任美容產品代言人。 Chloe說︰「要解決肌膚問題，要從核心處理，即是要先處理我們的細胞，因為當受損的細胞不斷複製，皮膚問題就會重複發生。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【那些我愛過的人】羅天宇晒合照疑秘戀蘇皓兒 「短髮周慧敏」Chloe曾跟王宗堯拍拖 19:16 2020/06/22 【那些我愛過的人】羅天宇晒合照疑秘戀蘇皓兒 「短髮周慧敏」Chloe曾跟王宗堯拍拖 【金宵大廈】張彥博睇劇本洩露續集玄機 率先披露《金宵大廈2》內容 18:56 2020/08/22 【金宵大廈】張彥博睇劇本洩露續集玄機 率先披露《金宵大廈2》內容 【寵物是家人】《金宵大廈》黑貓靚寶榮升「哥哥」 愛錫BB化身陪玩陪瞓專員【多圖】 19:28 2020/09/02 【寵物是家人】《金宵大廈》黑貓靚寶榮升「哥哥」 愛錫BB化身陪玩陪瞓專員【多圖】 蘇皓兒 颱風 美容業 健康美容 美容產品 電視劇 TVB 演員 娛樂人物職業