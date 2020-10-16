【金宵大廈2】蘇皓兒拍TVB新劇受傷　文青女神Chloe公開皮膚保養秘訣

▲ 蘇皓兒（Chloe）最近忙於日前拍《金宵大廈2》。

文青女神蘇皓兒（Chloe）日前拍美容廣告當日遇著8號風球，但亦無損Chole的心情，拍攝時大Show長腿及白滑的肌膚。

最近忙於劇集《金宵大廈2》拍的Chloe，早前因演一場暈倒戲份令大脾有一大撻瘀傷，但最近從她IG的近照，見到她的白滑長腿再現，皮膚保養得十分好，原來她的秘訣就是由「心」開始。

▲ 蘇皓兒任美容產品代言人。

Chloe說︰「要解決肌膚問題，要從核心處理，即是要先處理我們的細胞，因為當受損的細胞不斷複製，皮膚問題就會重複發生。」