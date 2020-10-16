【一代巨星】三大監製重編張國榮名作　憶當年Leslie金曲不為人知秘聞

▲ 張國榮多首經典再度重新編曲。

一代巨星張國榮雖已離世17年，哥哥風采依然吸引不同年代歌迷，今年張國榮64歲冥壽，哥哥生前唱片公司為紀念這位樂壇巨星，特意重新編製多首張國榮於環球年代的金曲，邀來3位跟張國榮合作無間的唱片監製：梁榮峻、C.Y.Kong、唐奕聰（Gary）為這些名作改頭換面，讓張國榮經典再次輔予時代意義。

張國榮於1999年至2003年，在環球唱片共推出6張大碟，歌曲如《左右手》、《路過蜻蜓》等都深入民心，因此今次《REVISIT》要將哥哥作品重塑另一面貌，對3位音樂監製都是是一大挑戰，但卻因此可以再遇張國榮完美無瑕聲音。

早前資深音樂人兼香港大學「通識教育」助理總監黃志淙，跟3位監製梁榮峻、C.Y.Kong、唐奕聰作深入訪談，便披露《REVISIT》創作背後的種種秘密。

▲ 張國榮過去在環球年代名曲，重新編曲收錄在《REVISIT》大碟。

發現哥哥未曝光聲音

對張國榮聲音特質、唱歌習慣相當熟悉的3位監製，當知道有機會重鑄哥哥的經典作品，自言百感交集。梁榮峻便憶述：「Leslie在錄音室準備十足，通常唱4、5個take已好完美，有些Vocal在正式錄製時未有用上，但也是唱得很好的vocal。」

C.Y.Kong則認為雖然考驗不少，同時又是難得機會。「以前有些曲風或編曲，想放在哥哥身上，但當時未有機會，今次有機會再做哥哥的作品，就能把以前的許多想法放在歌曲中，從中又能發現了張國榮聲音的另一種可能性。」

《REVISIT》專輯最為驚喜是重新發掘了張國榮，梁榮峻在過往的錄音聲帶中，意外發現了當年張國榮演唱《春夏秋冬》時，有另一個演唱版本未有選用。

梁榮峻指:「今日重溫哥哥聲音，有著另一番全新感覺，亦跟今次《REVISIT》經典重遇的主題十分貼合，順理成章成為專輯的感動位。」

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▲ （左起）Gary Tong、C.Y.Kong、梁榮峻跟黃志淙談張國榮。（影片截圖）

憶跟哥哥咖啡時光

梁榮峻跟張國榮自80年代尾已合作，對哥哥的演變也很多回憶。提到2000年製作《路過蜻蜓》一曲，梁榮峻說出製作後一段往事。「當年跟哥哥到台灣出席音樂頒獎禮，晚上約了作曲人陳曉娟見面，哥哥亦有同行，大家在咖啡室談得好開心。陳曉娟說唱歌要唱得聰明，最重要是識如何去execute，哥哥聽得好開心，因為知道對方是在讚他。」

後來陳曉娟度身為哥哥寫了《路過蜻蜓》的旋律，梁榮峻又記得：「哥哥錄歌通常4、5 take便收貨，那次錄完《路過蜻蜓》，mixing時覺像欠了甚麼，便問哥哥可否回來，他也很意外，但後來他在歌曲結尾加了la la 唱法，就把歌曲層次加強了。」

▲ 《路過蜻蜓》是哥哥名曲之一。

張國榮親為《我》作曲

哥哥在1999年推出轉會後首張大碟《陪你倒數》，C.Y.憶述當時為此碟參予了四部曲，包括：《陪你倒數》、《夢死醉生》、《寂寞有害》和《同道中人》，四首歌互相呼應。

在今次重編這些歌曲時，C.Y就想到當年許多未用到哥哥作品上的意念，藉著今次可以用上，在製作《寂寞有害》，他更發現當日哥哥有一段從未曝光的高音部分音軌，令重編版本增添驚喜。

▲ 哥哥後期有不少突破性形象。

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另外，太極樂隊成員之一的Gary Tong，亦跟哥哥在音樂上合作無間，其中《我》一曲也是由Gary陪著哥哥一起製作。Gary憶述，哥哥在創作前，喜歡先有一個主題引子，而《我》一開始就是哥哥有意憑歌寄意，唱出自我心聲，並先作好一段『I am What I am』的旋律，再在錄音室即興完成全曲。」

Gary也曾為《大熱》編曲，充滿回憶：「跟哥哥雖不是常合作，但好有默契，他寫歌通常會有些引子，《大熱》就是要做一首好發光發熱，及充滿正能量的歌曲。」

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梁榮峻又想起和哥哥相處往事：「哥哥拍完《大熱》MV，好開心叫我一齊駕車去導演處看，他對每個人都好友善親切，沒有架子，每首歌都好多回憶。」

梁榮峻指哥哥的作品能夠永恆，因已經像一段段樂迷的回憶，就如重看菲林相機的照相片，每次重看都湧現許多回憶和情緒，不同時間聽一樣可以感動。

記者：區家歷