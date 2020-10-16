【港姐2020】陳楨怡郭柏妍獲摯愛支持追夢　謝嘉怡沒冠軍包袱堅持展現真我

▲ 2020年香港小姐冠軍謝嘉怡，亞軍陳楨怡，季軍郭柏妍當選後決定留在娛樂圈發展。

年度選美盛事《2020年香港小姐競選》的結果已於月前誕生，冠軍由蘇格蘭與香港的混血美女謝嘉怡（Lisa）奪得，亞軍為陳楨怡（Celina），季軍是郭柏妍（Rosita）。

今屆港姐三甲謝嘉怡、陳楨怡與郭柏妍自參選以來都人氣高企，決賽當晚亦表現出眾，獲得不少星級評判讚賞。當選後一夜間由素人搖身一變成為公眾人物亦繼續保持人氣，三人接受TOPick專訪時表示雖然身份改變，但自己初心不變。

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▲ 2020年香港小姐冠軍謝嘉怡，亞軍陳楨怡，季軍郭柏妍。（湯炳強攝）

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謝嘉怡堅持展露真性情

冠軍謝嘉怡稱：「成為港姐後很多事都有改變，就像我以前做護士現在是藝人，出街有人認得我會想影合照。」

但她亦謂不會有港姐的包袱：「我認同港姐是要斯文一點，但不代表要建立一個不屬於自己的性格特點，若被人知道便會覺得你好假，而且我也沒有事要收埋，所以做自己反而是最好。」

參選前，Lisa是位不施脂粉的女生，參選時她亦憑率真可愛的真性情，成功吸引大眾目光。她笑指現時終於學懂了簡單的化妝技巧，手機裏亦多了很多自拍，變得更有自信。

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陳楨怡樂觀面對負評

至於亞軍陳楨怡自參選以來，就憑高挑的身材比例贏得觀眾的目光，但同時亦被起底，有富家女愛蒲等的負面新聞流出。

面對不同抨擊，Celina就自言看得很開：「我有看新聞，但知道不是事實便不會放在心上，反而是家人會替我擔心，但我覺得既然參選港姐，就預了會有好與不好的評論，所以我真的不介意。」

她亦謂：「今年的港姐形象較活潑有趣，所以仍是會樂於做自己，一樣會在街上吃燒賣魚蛋。」

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乖巧郭柏妍變外向女生

季軍郭柏妍的形象斯文乖巧，因外貌被指酷似韓女團成員周子瑜而引起網絡熱話。

Rosita現為學生，在香港大學專業進修學院修讀食物安全管理碩士課程，而忙於工作與學業的她亦指參選後變得更樂觀外向：「第一次見傳媒時口齒不清，現時口才都有改善，不會再太緊張。」

她續表示：「我以前是宅女，試過考完DSE時有近2個月沒有出街，現在雖然工作以外都忙於上學做功課，但就與Lisa及Celina出多了街，發現原來與人交流的感覺很快樂。」

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謝嘉怡陳楨怡棄高薪厚職追夢

回想當時參加港姐的決定，Celina謂並沒有告訴身邊人：「我一開始時沒有告訴朋友，完了第一次直播後收到近400個訊息，當中有好多人問我為何參選，更有人好像取笑我般，但我覺得選港姐是我小時候的夢想，而現在也是合適的時間，想做便去做。」

Celina畢業於倫敦大學學院巴特利特建築環境學院，本來任職實習室內設計師的她，在參選時更為了夢想辭職：「我覺得不是浪費時間，只是我選了想做的事，趁年輕亦是給自己時間去走不同的路，若8年後不合適再做回建築也不怕。」

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她亦不怕圈內誘惑多，對與男朋友的感情很有信心：「男朋友好支持我參選因為她知道是我想做的事，但我知道他內心會擔心我入行後會忘記他，不過我是不喜歡靚仔，反而是喜歡穩重與可給予我安全感的人。」

Lisa參選前亦在蘇格蘭任職手術室護士，有穩定工作與收入，但她就在為父完成夢想，決定返港參選，更給予自己5年時間在演藝圈發展：「人生有好長時間，金錢一定不是最重要，我們都只是20多歲，現在最想留下學習更多。」

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郭柏妍有家人最大支持

Rosita就覺得參選港姐的經驗是無價：「家人很支持我做喜歡的事，覺得我要試更多才可以學習做得更好，學會如何避免被批評。而且每個行業都有好與壞的人，但相反未必可有另一份工較做港姐學習到如此多的技能，這些都是用錢買不到的寶貴經驗。」

此外，三人又指希望向演戲及做綜藝主持的路進發，當中Lisa就最愛《娛樂大家》的輕鬆感，Celina就想挑戰演打女及拍處境劇，Rosita則想穿上古裝拍穿越劇，各有志向。

記者：陳家瑩