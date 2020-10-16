【星港旅遊氣泡】旅遊業界料初期商務及探親者往來多　冀兩地加快落實

▲ 港府將於新加坡建立「航空旅遊氣泡」。（林宇翔攝）

港府將於新加坡建立「航空旅遊氣泡」，並達成雙邊協議，冀數周內開展相關工作。旅遊業界雖料未必對生意有很大幫助，料初期會較多商務及探親人士來往，但仍冀雙方盡快落實安排，以帶動香港與其他國家及地區商討協議。

港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議，旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果，詳情即看：【下一頁】

邱騰華指，檢測費由旅客承擔，旅客出行前14日不可到訪其他地區，詳情即看：【下一頁】

旅遊界立法會議員姚思榮出席電台節目時表形容，星港互建「旅遊氣泡」是好事，但因兩地目前仍有確診個案，相信初期會限制人數及嚴謹檢測，避免交叉感染，但旅客在「旅遊氣泡」下或需作4次檢測，費用可能逾2,000元，行程總開支會比過往多，料最初會是商務及探親人士來往兩地；至於旅遊人士，估計旅行團可能較吸引。他期望，未來幾星期兩地政府可以落實有關安排，定出通航的時間表。

旅發局歡迎香港與新加坡互建「航空旅遊氣泡」，將與業界推機票及酒店促銷，詳情即看：【下一頁】

香港旅行社東主協會會長葉慶寧亦言，兩地是否成功互建「旅遊氣泡」，仍取決於星港疫情發展，而新加坡每年有約40多萬人來港，香港前往當地的人更少，港人大多選擇自由行往新加坡，旅行社角色有限，可能只協助訂酒店等，未必對業界生意有很大幫助。他希望協議可以盡快落實，下一步讓香港與其他地方再達成協議，例如泰國、日本和韓國等，又希望本港與內地可以盡快通關。

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記者：陳曉瑩