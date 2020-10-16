【DR誤殺案】女顧客疑接受療程後死亡　女醫生否認誤殺罪開審

▲ 案件今日於高等法院開審，註冊女醫生麥允齡否認誤殺罪。（經濟日報資料圖片）

DR醫學美容集團女顧客陳宛琳疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生麥允齡否認誤殺罪，案件今（16日）於高等法院開審，為首宗涉醫學美容誤殺案，控方將於今午展開開案陳詞。



被告麥允齡(37歲)，被控1項誤殺罪，控罪指她於2012年10月10日，在香港，連同周向榮及陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳名陳愛蓮。

控罪指被告身為正式註冊醫生，代表銅鑼灣醫學光學美容有限公司及香港美塑醫務中心有限公司(兩公司同為DR集團一部分)，負責向死者施用CIK/AI療程(細胞因子誘導殺手細胞/應用免疫治療)的產品，對死者負有謹慎責任。



控罪指被告違反該謹慎責任，明知該CIK/AI療程是以治療癌症的實驗過程為基礎，並涉及向死者抽取血液，在實驗室進行操作後，重新注入其體內(該血液製品)，但沒有為死者的安全採取合的謹慎措施。



有關措施包括沒有確保由1名具備適當資格的人或1間正式認可的實驗所負責配製和製造該血液製品；沒有確保在向死者施用該血液製品前，已進行一切必須的細菌測試及已在文件上作記錄該血液製品不受污染。



控罪又指被告向死者施用該CIK/AI療程，但沒有事先取得死者的正式同意，因其就以下事項沒有妥善向死者提供意見，包括療程作為癌症法仍進行臨床試驗，故療程成效未經證實亦未確定；有關療程用於健康的人或非癌症病人例如死者，未經科學證實效益；以及配製有關療程涉及血液細胞在培養基於一段時間內暴露於空氣中進行培養，因而向病人施用時帶有感染或污染病人風險。



控罪續指被告沒有妥善向死者提供意見，尚有施用有關療程有不良影響或不良反應的風險，例如系統性細菌感染、傷口感染、低血壓及過敏，可危及生命，在這情況下必須緊急送往醫院；提高或改善人體免疫力有各種不同安全及非入侵性的替代方法，為此目的而使用有關療程屬不必要亦無醫學指徵。



控罪又指被告沒有顧及或沒有充分顧及在這些情況下，不應對死者進行所擬用的有關療程。控罪指被告違反上述責任構成其嚴重疏忽，其疏忽是死者死亡主因。

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記者：林育慧