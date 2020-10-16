疑拍攝示威者及清路障遭「私了」　3男女認罪須賠償1.6萬元

▲ 3名被告於灣仔區域法院認罪，須作出1.6萬元賠償，還柙至10月28日判刑。（經濟日報資料圖片）

去年10月5日晚旺角多處有人示威，期間內地旅客疑用手機拍攝示威者遭「私了」，35歲埃及籍男子及兩名男女涉參與事件，其中57歲清潔工用棍狀物襲擊事主；涉案清潔工同夜凌晨再參與另一宗襲擊事件，事主疑於較早前清理路障。3名被告今（16日）於灣仔區域法院承認有意圖而導致身體嚴重傷害及傷人罪，須作出1.6萬元賠償。3人還柙至10月28日判刑，以待各被告對賠償令作安排。

被告依次為羅偉華（57歲）、黃綺婷（22歲），及埃及籍被告SOLIMAN Ahmed Fawzi Elsayed（35歲）。首被告今承認2項有意圖而導致身體嚴重傷害罪，而次被告及第3被告則承認1項傷人罪。

案情指，2019年10月5日傍晚，旺角多處有示威者聚集，29歲持雙程證來港的事主X當晚返回旅館途中，在彌敦道一帶被1名女子截停，指X是內地人及阻止X離開，X感到害怕，及後X在近亞皆老街一帶被約30名人士襲擊，當中包括3名被告。

網上公開媒體拍攝到當時情況，片段顯示首被告用1枝棍狀物襲擊X，而次被告曾從後推X及打開兩傘，第3被告則在X被人推到地上後，用腳踢向X。3人均沒有蒙面，X在事件中被打至頭破血流；X曾用手機拍攝附近人士，及手持磚頭，惟X在片中不曾用過該磚頭。

事件導致X左額有1.5厘米長的傷口及全身多處瘀傷，並在事件中遺失了手機、銀行卡、800元人民幣及500元港幣現金。X返回旅館後報案及被送院。

其後約於10月6日凌晨2時，45歲事主Y沿彌敦道步行返回大角咀住所期間，Y一度將行車路上的雜物移走，其後有10數人出現及指Y是警察，Y否認及表示自己只是回家路上，但被人拳打腳踢及用竹枝襲擊，首被告亦曾參與襲擊及以用上述同1枝棍狀物襲擊Y，Y在事件中被至頭破血流及坐倒地上。

Y的朋友其後介入及解釋Y飲醉酒，Y事後送院，Y的頭頂有裂傷，右眼眉、右手及雙腿有擦傷，右上肢多處有瘀傷及活動能力受影響。Y事後須放23天病假，並用了6,320元去看中醫及診治右手肘。

首被告及次被告均於2019年12月31日被警方上門拘捕，第3被告則於2020年2月10日嘗試離港時被捕。警誡下，首被告承認曾參與兩次襲擊事件，又提到自己到場的目的是為了照顧年輕的示威者；次被告警誡下保護持緘默；而第3被告曾否認自己曾參與事件。

辯方求情時指，首被告案發時所用的棍狀物是清潔工具的一部分，而他當日帶同該物品到場，是考慮到如有特殊情況，他可以用它來保護他人，而案發時事主X被指手持磚塊及有意圖傷人，首被告聽到後才參與襲擊。

辯方又求情指，次被告在事件中只推了事主1次，這已經是次被告作出的唯一直接襲擊，而第3被告案發時只是打算買香煙，但因聽到有人指X襲擊他人，他出於好奇才參與到襲擊者當中。

法官將案件押後至10月28日判刑，以待3名被告就賠償令方面作出安排，期間3名被告須還柙；3名被告須向事主X及Y賠償1萬及6,320元。

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記者：王仁昌