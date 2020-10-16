【新冠肺炎】香港心理衞生會李鄭屋宿舍一名社工確診　疑屬源頭不明個案

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未平，消息指今日新增7宗確診個案，當中疑涉及一名20多歲心理衞生會李鄭屋宿舍職員確診，患者為宿舍社工，毋須跨單位工作，最後一天上班日為10月12日，翌日出現發燒，當晚求醫後確診；現時宿舍已停止探訪14天，進行全面消毒及清潔，1名曾共餐同事被列作密切接觸者，需檢疫隔離。

精神病康復者中途宿舍的香港心理衞生會李鄭屋宿舍周三(14日)晚上8時接獲衞生防護中心通知，指宿舍一名職員確診新冠肺炎，涉及一名年約20多歲的社工，於宿舍擔任輔導及籌辦活動工作，最後上班日期為10月12日。宿舍稱，染疫員工當天體溫正常，沒有病徵，工作期間一直佩戴口罩。

消息指本港新增約7宗確診個案，有源頭不明本地個案。詳情即看：【下一頁】

李鄭屋宿舍服務經理洪姑娘稱，染疫員工12日最後上班，翌日晚出現發燒症狀，因發燒持續不退，當晚到急症室求醫，並於周三確診，現時已退燒，已無症狀，正留院接受治療；另有一名員工因曾與染疫同事進餐，故列作密切接觸者，經檢測後對新冠病毒呈陰性，連同10名其他接觸者及染疫同事家人獲安排檢疫隔離，暫未知如何受感染。

宿舍現時共有41名服務使用者及13名職員，染疫員工日常須輪班，毋須跨單位到其他宿舍工作，接觸宿舍院友時雙方都有戴口罩，故未列為密切接觸者，得悉員工確診後，全宿舍院友已即時安排檢測，暫時未有結果，目前「宿舍」其他職員及服務使用者均沒有病徵。

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洪姑娘續稱，宿舍現暫停開放14天，包括停止探訪及院友不可自由出入、暫停戶外工作，而宿舍內的活動亦會簡化，並安排宿舍全面消毒及清潔。香港心理衞生會已即時成立「緊急應變小組」，就事件聯絡社會福利署及房屋署，並通知「宿舍」職員、服務使用者、家屬及相關人士。

該會又稱，會緊密監察相關人士健康狀況，繼續與衞生防護中心保持聯繫及配合相關安排，致力減低感染及傳播「2019冠狀病毒病」的風險。

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記者：陳正怡