一封信揭開　銀行「非一般」服務

隨着資訊科技普及，相信大部分人都習慣以電郵取代實體信件與他人聯繫，假如某天，你突然收到一封向你求助的不明信件，你會選擇置之不理，還是會尋根究底，揭開背後的「真相」？今集主角之一的Tricia便選擇了後者，接著更帶來連串不一樣的經歷。

不平凡之旅由「信」起

「今年5月，我收到一封由陌生人寄來的信件，起初以為是查詢銀行近日推出的『Care more展愛同行』計劃詳情。」任職於星展香港集團推廣策略與傳訊部的Tricia表示，這項計劃是由星展「展愛同行」抗疫基金撥款，旨在支援深受新型冠狀病毒疫情影響的弱勢社群。惟當她細閱信件後，發現事情原來並非如此簡單。

「我被她感動了。」原來那是一位在囚女士的來信。Tricia透露，寄件人雖然身陷囹圄，但因見疫情嚴峻，擔心家中的年邁雙親缺乏應有的支援，故貿然來信，望能幫助其父母。

▲ 一封信為星展團隊帶來一段不平凡的經歷。

團隊協力 任務成功在望

然而Tricia先要面對首個難題：如何與寄件者取得聯絡，了解詳情。「那位來信的女士只留下了名字、其母親的聯絡方法，以及一串像謎一般的數字。」惟出於一份感動和使命感，Tricia決定聯絡銀行客戶服務中心，期望相關同事能助她找到寄件者的父母，並轉達銀行願意為他們提供幫助的信息。

由於銀行客戶服務中心大多只會處理一般的客戶查詢，鮮會接到內部同事求助來電，所以當該行客戶服務中心主管Fiona Chau收到Tricia的查詢時亦有點困惑。惟了解事情的始末後，她與同事Esther Lau迅即行動，決定先與這位在囚女士的母親聯絡。

「經過同事的解說後，那位母親同意讓我們的合作伙伴派出社工協助，並安排送上『Care more』抗疫包及食品包。」隨着一切安排妥當，相信大家會跟Tricia一樣鬆一口氣，以為可以功成身退。然而，世事往往就是出人意表——數日後，Fiona被通知那位母親婉拒了他們的幫助。

憑創意完成不可能任務

「那位母親向社工解釋，其丈夫是位很有尊嚴的人，即使遇上經濟困難，寧可自食其力，也不願依賴別人的援助。」Esther細道。

眼看寄件者的父母有被支援的需要，然而礙於尊嚴，擔心被人歧視或被標籤為弱勢社群而不欲受助，Tricia等人決定改變策略，低調行事。「我們決定把現金券放入這家人的郵箱中。」她表示，為使兩位長者毋須舟車勞頓才能使用這些現金券，團隊特別查看他們住處附近有哪些超市和食肆，再選購相關現金券。「當知悉這個安排後，那位母親亦欣然接受。」她笑言，這個安排更成為了那位母親與星展之間的一個小秘密。

儘管任務順利完成，但故事尚未結束。「送上現金券後，我們仍請這位母親繼續與我們保持聯繫，以便團隊在其有需要時能提供支援。」Tricia透露，事後其團隊更決定向寄件者回信，告知她一切已如其願辦妥，減輕她對家人的擔憂。「由於這位女士沒有留下聯絡方法，所以我們要逐一致電本港監獄查詢；而幸運地，我們致電了兩次便找到。」

回顧這次的經歷，Tricia直言令她非常感動。「我為每一位在這件事上付出過的人而感到自豪。」她認為，這次事件正好印證星展香港不僅是一家銀行，更是致力與社區共建良好關係的一份子，她更相信這次經歷只是整趟「旅程」的一小步，其使命尚未完成。

你，也可成為他人的英雄

疫情的出現曾令人人自危，縱然近日感染個案稍見緩和，但大家何時能夠回復昔日的正常生活仍是未知之數。面對工作以至生活上的種種新常態，或者大家均會感到疲憊，但常言道「勿以善小而不為」，即使偶爾需要多走一步、多問一句，但這些「舉手之勞」或能給予他人繼續走下去的力量。

假如日後大家遇到跟Tricia等人相似的遭遇，你又會如何處理呢？



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（資料由客戶提供）

