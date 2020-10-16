【Flycation】香港航空本周六推出觀賞日落航班　100張機票由即日起發售【內附詳情】

▲ 100張機票由即日起發售。

續HK Express推出首個香港遊飛行體驗後，香港航空亦營辦「飛悅香港」 觀賞日落航班。

【新冠肺炎】消息：本港新增約7宗確診個案 有源頭不明本地個案

香港航空將於10月24日星期六營辦一班「飛悅香港」 觀賞日落航班，HX852 航班將於下午 4:30 由香港國際機場起飛，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行。在90分鐘的航程中，乘客可在空中欣賞壯麗的日落，並鳥瞰香港城市景色。

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香港航空將會限制是次活動的參加人數，並以空中巴士A320客機執飛 此航班。約100張機票由即日起開始發售，票價已包含所有費用，分別為每行一/兩位852元或每行三位 1,188元。每位乘客將獲得600元的現金禮券， 可為下趟旅程於香港航空購買機票或港航假期購買其他產品。票價包括，

飛行體驗: 一起欣賞香港的日落美景

禮品包: 獲贈香港航空獨家紀念品（收藏版）

優惠券（每位乘客）：總價值600元的優惠券，香港航空官網機票100元優惠券（三張）以及港航假期300元優惠券（一張）

機上驚喜抽獎: 有機會獲得超過二十份獎品 – 模擬駕駛艙體驗；雙人免費曼谷酒店住宿及商務艙來回機票；本地酒店住宿；餐飲禮券等

附加酒店Staycation 套餐: 讓本次旅途更加豐富，您可加購諾富特東薈城酒店Staycation套餐

機票數量有限，並將在港航假期官方網站發售。惟當記者在官網查詢有關航班時，網頁已顯示為「售馨」，市民需要到指定5間旅行社，包括東瀛遊、康泰旅行社、新華旅遊、美麗華旅遊及永東旅行社購票。

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記者：郭家穎