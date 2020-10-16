【好人好事】港媽跨越童年欺凌關心弱勢社群　免費為基層兒童開生日會散播歡樂

▲ 港媽Gloria雖然童年期間曾飽受寄養家庭欺凌，但早已跨過心理傷痛，為基層兒童開免費生日會，是想散播快樂、關懷弱勢。

有人說為母則強，派對到會公司「Pantry Foodies」創辦人Gloria Chan，是身兼母親、公司老闆及慈善商會會長的多重身分，積極開朗、愛笑面迎人的她，童年期間曾飽受欺凌，但早已跨過心理傷痛，現在希望透過到會食物帶給客人美好和快樂的回憶，亦希望日後帶同3名子女，一起做善事，培養他們的愛心。

▲ Gloria和丈夫Moses都是注重親子關係的家長。(受訪者提供)

Gloria和丈夫Moses育有3名分別8歲、7歲及2歲半的子女；2014年她跟從事食材供應的丈夫，共同創業，在大圍區開設私房菜，瞬間轉型成到會服務，經4年打拼後今天已建立一定知名度，繁忙時期需處理過千張到會訂單，生意額每年倍增。

但疫情下也要捱下去，公司由一開始限聚令就快速轉型兼做外賣；眼見三、四月份的生意大跌，幸好對外賣有點經驗，加上下定決心只可想辦法經營下去。這段時間，她每天都將自己斬開幾份，去應付不同挑戰與難關，以及照顧家庭，幸好生意漸重回正軌，能做到不減薪、不裁員，將影響減到最低。

而疫情期間，她和丈夫自發做不同社會服務如向基層人士、露宿者派愛心飯盒，探訪獨居長者、派發口罩。

▲ 疫情期間夫婦二人探訪獨居長者、派發口罩。(受訪者提供)

為基層家庭開免費生日會

Gloria現同時擔任一個慈善商會的會長，希望以身作則，實踐創業者回饋社會使命，望有一天子女稍長，能連結其他有心人，一家大細去探老人家，她表示，因為老人家一見到小朋友便自然很開心。

除了關心長者，她謂自己也較敏銳小朋友需要，因自中學時已利用暑假到兒童院舍當義工姐姐，幫手照顧院童，慢慢感到自己很喜歡照顧小朋友。「所以，我才生了3個小朋友，因為本身喜歡小朋友。」Gloria笑說。

由於工作期間，她去過不少客人的生日會，便想到生日會是個讓小朋友感到快樂和感受被重視的時刻，而在某次兒子的生日會上，突然有感為基層兒童組織生日會，故主動連繫20多個不同的社福機構，至今已為600多位基層家庭的孩子提供免費生日會。整個生日會由她和義工籌備，會安排食物、禮物、唱遊活動等等，為小朋友帶來歡樂。

▲ 她曾主動連繫不同的社福機構，為基層家庭的孩子提供免費生日會，帶來歡樂。(受訪者提供)

她謂最深刻是曾有一位家有自閉症小朋友的媽媽，特別走過來道謝。

她說自己的孩子向來常受人歧視，很少人會主動關心他們，我聽到也有點心酸，心想我們可以為有需要的群體做更多。

曾有不快童年

外表柔弱的她，自言其實性格一向獨立、堅強，而熱心服務別人，原來來自她已飽經歷練。Gloria有一姐一弟，父母因工作忙碌，自幼把她和弟弟安排寄養直至她小六才離開該家庭。當時曾受到寄養家庭的子女長期欺凌，每天接送放學時都會私下欺凌及虐打她。

「天天捱打，周身傷是尋常事，但我不敢告訴任何人，回家後還自行忍住痛當沒事發生，一直被打足六年，上到中學便離開了那個家。」中一時，她回到原生家庭跟父母同住，但父母一直忙碌，她很多時間需要自處，因而學懂煮飯和照顧弟弟，但感恩中一時有了信仰，隨著年歲漸長，對不快記憶開始模糊。直至高中時因要當上義工組長訓練，需要上一些輔導課程，令她勾起兒時被欺凌經歷，才為自己痛心。

▲ 她謂現在間中憶述往事仍然會哭，但心中確實是放下了。(陳永康攝)

後來曾見過輔導員，雖然現在間中憶述我仍然會哭，但心中確實是放下了......現在選擇原諒，原諒別人等於放過自己。

選擇原諒一切

她笑謂童年往事對她其實有正面的影響。

今天我原諒了那些欺凌者，我也感激父母帶我來到世界，感激過去的經歷才令今天的我變得強大。我不喜歡自怨自艾，選擇原諒一切，以感恩的心面對過去。

現在跟丈夫創業，她坦言做生意要應變力，如同生命中有太多不能控制的事情會發生，包括自己的家庭、童年，但要怎樣自處、怎樣經營自己是每一個人的選擇。

▲ 到會的賣相精緻和美味，是由於她自小已熱愛研究煮食及烘焙，所以很重視擺盤的美觀、食物的味道和保溫。

經營夫婦關係

Gloria和丈夫Moses都是注重親子關係的家長，而她是一直充滿童心，視小朋友便是自己奮鬥動力，工作上無論怎樣累，她仍堅持抽時間陪伴孩子。

要當好一位媽媽，必須好好經營夫婦關係，因此我和先生會約會，抽離子女去過二人世界，因夫婦關係好，小朋友也會感受到愛。

她謂婚後本來一心打份普通文職，一邊育兒，想不到會創業，笑言不是自己選擇生意，而是生意選擇了自己，然而她視生意為人生經歷，當媽媽才是最重要。

記者：胡麗珊