AXA安盛用心守護女性健康

現今女性不但在家庭中扮演重要角色，同時努力為事業及個人理想打拼，但往往因此而忽略自己的身心健康。AXA安盛近日推出專為女性而設的「紅粉醫療保障」（下稱「紅粉醫療」），以多元保障貼心照顧女士由年輕至更年期的健康需要，更提供一系列專為現代女性而設的全港首創增值服務優惠，包括美肌療程、輔助生育方案、激光矯視手術及分娩配套服務，配合女性的不同需要。

成功投保「紅粉醫療」的客戶，由首個保單週年日起，可透過AXA安盛的網絡服務供應商，包括養和醫療集團及香港中文大學醫務中心有限公司，定期進行女性體檢，如提供臨床盆腔超聲波和柏氏抹片檢查，讓「妳」能更準確掌握健康狀況。計劃亦涵蓋婦科門診診症，一旦「妳」有任何婦科健康的煩惱，更可以以面對面或電話形式，就受保婦科問題例如月經狀況異常、下腹絞痛或更年期不適，諮詢AXA安盛網絡旗下的婦科醫生。計劃更將支付七成合資格婦科治療及藥物費用，每次診症以港幣50,000元為上限。

減輕患癌經濟負擔

此外，AXA安盛明白癌症治療的開支往往十分昂貴，患者未必有足夠經濟能力應對突如其來的財務壓力，從而耽誤治療進度。「紅粉醫療」提供女性癌症保險賠償，若女士不幸確診乳房、子宮頸、子宮、卵巢、輸卵管、陰道或陰戶的受保原位癌／癌症，「紅粉醫療」將會提供額外財務支援，助患者應付各項開支。

全方位平台支援女性心理健康

客戶同時可享用AXA安盛全方位身心支援服務平台——「AXA BetterMe」。透過「症狀解碼」了解常見的健康問題、使用慢性疾病管理計劃好好照顧身體，以及善用正念冥想導航「心靈加油站」改善情緒。只要透過Emma by AXA手機應用程式，便可享用相關服務。

由即日起至2022年9月27日，AXA安盛更會捐贈每份繕發的「紅粉醫療」保單首年保費的5%予香港癌症基金會，以支持該會關注預防癌症項目及為癌症病人提供的免費支援服務。

全力支持「癌症基金會粉紅革命」

除了為女性打造貼心計劃，AXA安盛亦全力支持與女士相關的疾病預防工作，成為今年「癌症基金會粉紅革命」的首席贊助商，透過各項活動提升大眾對預防乳癌的認知及教育。公司亦會參加今年10月23日舉辦的「粉紅服飾日」，鼓勵員工穿上粉紅衣飾，身體力行支持乳癌病人及為香港癌症基金會籌募經費！請即按此捐款予香港癌症基金會，只需捐款港幣150元，便可以為一名剛完成手術的乳癌患者送上乳癌復康包，照顧患者手術後的生理及心理需要。



如欲了解更多有關紅粉醫療的詳情，請瀏覽https://www.axa.com.hk/zh/pink-medical-insurance-plan。

（特約）