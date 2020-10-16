2020年，全球各地努力應對疫情；然而，傳統智慧認為「有危便有機」，各行各業逆境自強，發掘機遇，本地酒店及旅遊業亦然，努力為未來做好準備。負責營運大澳文物酒店的香港歷史文物保育建設有限公司推出「酒店業青年領袖計劃」，希望為有志投身旅遊、酒店業及文物保育的年輕人提供專業培訓，鼓勵本地大專畢業生把握機會，裝備自己迎接挑戰，同時推廣可持續旅遊和將文化保育的理念傳承下去。

香港歷史文物保育建設有限公司樂見一眾青年領袖的學習成果，把原來為期6個月的「酒店業青年領袖計劃」延長至1年，進一步加強青年人對可持續旅遊、酒店業及文化保育的認識和實踐。



大澳文物酒店由建成於1902年、擁有 118 年歷史的二級歷史建築物舊大澳警署活化改建而成，自2012年3月開業以來以非牟利社會企業模式運作，盈餘用於建築保育，是本地首間獲聯合國教科文組織（UNESCO）亞太區文物古蹟保護獎優異項目。

汲取實戰經驗 打好事業基礎

「酒店業青年領袖計劃」於今年7月中啟動，甄選10位充滿熱誠的本地大專院校畢業生，接受有關可持續旅遊、酒店業及文化保育的培訓，包括在大澳文物酒店實習。他們接受跨部門在職培訓，包括前堂部、房務部、訂房部、可持續發展部等，並協助籌備一系列有關可持續旅遊、文化保育和傳統節慶的項目。

香港歷史文物保育建設有限公司經理郭鎧怡指：「大澳文物酒店由古蹟活化而成，以非牟利社企模式營運，有豐富的歷史價值，更擔當連繫大澳社區的橋樑，這是它獨特之處。計劃讓青年領袖親身感受珍貴的歷史文化，參與推動文物保育工作，讓香港的歷史和傳統文化得以薪火相傳。」

畢業於旅遊業及會展管理學科的堵淑瀅是其中一位參加計劃的青年領袖。她很高興於過去3個月有機會到不同部門實習，令她認識到酒店的實際運作，並學到不少實用技能，大大提升日後發展事業的信心。她説：「我印象最深刻就是在前台實習。當客人到達酒店，最先接觸的就是前台。我可以向到訪客人講解酒店的歷史資料以及大澳的特色。」另一位青年領袖陳衍桐很珍惜此機會及體驗。她認為，大學的課堂著重理論，是次計劃給予許多寶貴實踐機會，加深她對行業的認識，為未來事業發展做好準備。

珍惜青年人才 傳承文物保育

面對環球經濟不景氣，應屆畢業生在就業方面難免遇到挑戰。香港歷史文物保育建設有限公司董事黃永光期望計劃能為有志投身酒店業及文化保育的青年人提供平台，好好裝備專業及實用技能，同時親身領略本港獨特珍貴的歷史及文化。黃先生表示：「香港融匯傳統與現代，貫通東西，加上優秀的年輕人才，潛能無限。面對眼前挑戰，我們更要傳遞正向態度。我們很高興能為年輕人提供機會，為未來的事業發展打好基礎。期望青年人把握機會，欣賞多元傳統，為大澳文物酒店、業界和社區注入新動力。」

香港歷史文物保育建設有限公司樂見一眾青年領袖的學習成果，把原來為期6個月的「酒店業青年領袖計劃」延長至1年，進一步加強青年人對可持續旅遊、酒店業及文化保育的認識和實踐。在完成計劃前，一眾青年領袖將彙報他們對提升大澳可持續旅遊的意念及提案，助他們將所學、所見、所聞融會貫通，為酒店及社區注入動力。



10位充滿熱誠的本地大專院校畢業生在大澳文物酒店接受跨部門在職培訓，包括前堂部、房務部、訂房部、可持續發展部等，為未來事業發展做好準備。香港歷史文物保育建設有限公司樂見一眾青年領袖的學習成果，把原來為期6個月的「酒店業青年領袖計劃」延長至1年，進一步加強青年人對可持續旅遊、酒店業及文化保育的認識和實踐。





香港歷史文物保育建設有限公司董事黃永光先生大力支持「酒店業青年領袖計劃」，期望青年人把握機會，欣賞多元傳統，貢獻社會。香港歷史文物保育建設有限公司樂見一眾青年領袖的學習成果，把原來為期6個月的「酒店業青年領袖計劃」延長至1年，進一步加強青年人對可持續旅遊、酒店業及文化保育的認識和實踐。



（資料由客戶提供）

