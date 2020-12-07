【育兒心得】辭職全力照顧3子健康成長　前護士媽媽：渴望有天能重返醫護工作

▲ 前護士當全職媽媽照顧三子。

常說護士是白衣天使，醫護人員為大眾服務的無私奉獻，絕對讓人肅然起敬。曾在東區醫院初生嬰兒及兒童深切治療部工作9年的專科護士Vivian，退下火綫後，成為3子之母後開設「護士Vi媽三小火」專頁分享育兒經驗，有趣亦實用。

在兒童及出生嬰兒深切治療部工作期間，即使懷孕生子，Vivian仍然沒有想過放棄，一邊湊仔一邊返工，雖然辛苦但仍然堅持下去：

前綫醫護的的工作時間分早上、下午及通宵更，返上午更前，囝囝未起床；下午更回家後，他又已經入睡，返通宵更的話，我要有充足休息，對病人負責任，因此不時會整天見不到他，自己會好掛住。

另外初生兒要埋身餵奶，有時第二天還要返早，導致睡眠不足。返工時間很忙碌，但又要抽時間泵奶，對Vivian來說也很大壓力。為了爭取更多親子時間，亦希望可以親自教育小朋友，於是在二仔差不多1歲時，決定辭去醫護工作。

醫護經驗大派用場

家中雖有丈夫做經濟支柱，不過Vivian亦坦言真心喜歡她的職業，不捨得辭職。

我在初生嬰兒深切治療部時，常照顧36周以下的早產嬰。這些嬰兒的內臟大多未成熟，要靠呼吸機維生，還要吊鹽水、打強心藥及營養液等。很多BB即使插喉，但他們有很強大的生命力，很快會健康成長，讓我們抱有希望及正面思想。

不過在兒童深切治療部的情況則不同，病童多是長期病患或有先天性疾病，Vivian就希望盡自己最大努力，安撫病童及家長，與他們溝通多一點爭取信任。她在醫護工作中除了能幫助別人，從中獲得滿足感，最重要是學到不少育兒知識，為她的媽媽生涯打好基礎。

在兒科工作，對嬰兒護理、母乳餵哺等自然相當熟悉，例如嬰兒生病或是皮膚出現問題，Vivian都能從以往的工作經驗中懂得如何處理，比一般新手媽媽少了很多憂慮及不安。

例如很多媽媽對BB的排泄物都有疑問，不知如何為之正常，或是如果BB屁股有紅腫，應該用甚麼藥膏較好。這些問題在工作時已遇過，對着兒子時就能輕易解決。

比工作更忙的作息時間

Vivian的3名兒子分別為4歲、3歲及1歲，要照顧3個小朋友的起居飲食，生活同樣繁忙。幸好有奶奶幫忙照顧，工人姐姐幫手做家務，「三打三」總算可以剛剛應付到。爸爸主力工作，到周末時就與3個小朋友出外玩樂。

要照顧3個孩子，就要犧牲自己的私人時間，Vivian一大清早先要餵細仔，然後就要準備大仔及二仔返學及放學，一個早上駕車輪流接送數轉。兒子的午睡時間，她終於較清閒少許，之後就在家或是出外放電，然後做功課、吃晚飯、氹睡覺，每天要到晚上10時，才有時間喘息。

教育之道在乎相信

難得三兄弟相處算是融洽，也不是「難湊B」：

他們都很獨立，只是二仔比較黐身，不過始終是小朋友，只要求我們陪伴玩樂、吃飯，就已經心滿意足。3個男仔雖然未至於爭寵，但也有爭玩具的時候，我一定會詢問清楚發生何事，要他們講出問題所在，必要道歉及和好。

因為她二仔比較活躍，即使很多時都可能由他出手，但做家長不能先入為主，不能冤枉小朋友。兄弟之間亦盡量避免比較，讓他們知道父母的愛是均等及公平。另外要相信小朋友可以做得到，今次做不到，就不斷教導他們，終有一天會做到。父母不能看低子女，更加不應認同他人的負面評價，他們其實會聽得明，傷害自尊心。

▲ 小兒子今年才 1 歲，與家中的小狗也能融洽相處。（相片來源：受訪者提供）

▲ Vivian在東區醫院任職兒科專科護士，見盡兒童病房的百態。她對醫護工作充滿熱誠，離職後甚至覺得不捨。（相片來源：受訪者提供）

▲ Vivian一家五口，由護士變成全職媽媽，絕對是另一種挑戰。（相片來源：受訪者提供）

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自家設計小玩意

教育小朋友是重要但長遠的工程，除了上學，Vivian亦喜歡在遊玩中訓練兒子。她愛用在日常生活中找到的材料，設計DIY小遊戲及活動，並在社交網頁中分享。

主要針對兩至3歲的小朋友的重點訓練，鍛練小手肌及手眼協調，兒子抗拒揸筆畫畫，我不會強迫他們，於是就用另一方法教導。

▲ 簡單如小毛球及盛載餃子的容器，加點創意就能變成玩意。（相片來源：受訪者提供）

Vivian通常在網站上尋找靈感，將毛毛球分類、倒水甚至揸牛奶等小活動，她發現兒子真的有進步。不過有3大注意事項。第一是要注意安全，之前她曾買過吸水珠，不過因為太細粒又有彈性，為免家中小狗及嬰兒誤吞就沒再玩。第二是容易清理現場，她不太鼓勵玩顏料，比較難洗淨。最後是色彩繽紛，吸引他們主動而且專注地玩。

必備無酒精搓手液

疫情反覆，作為3子之母及前醫護，她自言不算十分緊張：

早前疫情較輕微時，也會帶小朋友出街，最重要帶定後備口罩，因為易弄髒或掉下。1歲以下嬰兒其實不太適合戴口罩，因為會不時用手接觸，又不懂表達侷促，會有窒息的風險，使用防疫帽或面罩效果可能更佳。

她自己則常備無酒精搓手液，以前她做醫護時經常洗手及使用酒精，因此患上主婦手及出現皮膚敏感，花了很多時間才能醫治。小朋友的皮膚更加幼嫩，所以更加要小心保護，一般用清水梘液洗手其實已經最好。

Vivian仍然心繫醫護工作，希望待3位兒子長大後，能再次重返職場，以前她亦曾任陪月證書課程講師及IAIM國際嬰兒按摩導師，不過將來是否會做前綫或講師，還是其他形式，則仍是未知之數。

記者：張頌婷