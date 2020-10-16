【新冠肺炎】香港心理衞生會李鄭屋宿舍28歲男社工不明源頭感染　曾到沙田踏單車及土瓜灣返教堂

▲ 深水埗香港心理衞生會李鄭屋宿舍一名28歲男社工確診。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情在港肆虐逾9個月，本港今日（16日）新增7宗確診個案，當中6宗屬輸入個案； 1宗是本地源頭不明個案，是一名深水埗香港心理衞生會李鄭屋宿舍28歲男社工。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者負責輔導工作，平時留在辦公室，鄰層宿舍有41名院友，當有需要時會到他辦公室接受輔導。

他最後上班日期是10月12日，當日曾接載8位院友、2名義工和1位同事到沙田租單車踩往大埔，中午到新城市廣場大家樂吃飯，但會分開吃並與同事一起吃。

患者與家人居於將軍澳景林邨，傳染期包括10月11日到過土瓜灣中國基督教播道會樂泉堂出席崇拜活動，主要是小組活動，涉及4至8人，各人都有戴口罩；午飯與3名朋友在高山劇場康姨小廚吃飯。患者在潛伏期曾於10月2日到景林室外運動場與1名朋友打籃球，10月4日到將軍澳泳池與朋友游泳，亦曾上過1對1的結他課。

張竹君指，雖然患者與其他人踩單車時有戴口罩，傳播風險不高，但難以肯定各人風險，當局為謹慎起見，會安排11位與他踩單車的人士檢疫，而8名院友會被送到薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營；而與他吃飯的3名朋友亦要檢疫；當局亦會安排教堂職員、宿舍員工和院友和結他導師接受檢測。

她又透露，正接觸沙田一間單車舖，了解工作人員借出單車時有否戴口罩和平時清潔情況，對於病毒在不同表面存留，她指未能確定病毒的活性，但有一定風險，故市民用完公用物品後應盡快洗手。

問及有需要為室外運動立法強制戴口罩，張竹君指，由於很多運動很劇烈，會影響呼吸，故立法強制戴罩時豁免室外運動，但市民要視乎運動的劇烈程度，在可行情況下盡量戴口罩。

精神病康復者中途宿舍的香港心理衞生會李鄭屋宿舍周三（14日）晚上8時接獲衞生防護中心通知，指宿舍一名職員確診新冠肺炎，涉及一名年約20多歲的社工，於宿舍擔任輔導及籌辦活動工作，最後上班日期為10月12日。宿舍稱，染疫員工當天體溫正常，沒有病徵，工作期間一直佩戴口罩。

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記者：陳子謙