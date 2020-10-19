【第3號女性癌症殺手】台灣每年增逾千名40歲以下乳癌患者　營養師列高危食物及防癌食物

▲ 台灣每年新增逾千名40歲以下的乳癌患者

乳癌是本港第3號女性癌症殺手。台灣昨日（15日）公布一項統計數據指，當地每年新增1.3萬名乳癌患者，其中逾1000名為40歲以下女性。本港有營養師指，常吃油炸食物容易增加患乳癌風險。

綜合台灣媒體報道，據當地近5年癌症登記報告顯示，新確診的乳癌患者增加20%，每年新增1.3萬名患者，不足40歲的女性佔10%，約有逾千人。台灣乳房醫學會理事長、台北榮民總醫院乳房醫學中心昨日（15日）表示，年輕乳癌患者因乳房密實、警覺不足，確診時往往屬較晚期。臨床研究顯示，年輕患者普遍腫瘤較大、高惡性、增生力活躍，容易轉移，治療效果未如40歲以上患者理想。

乳癌常見症狀及成因

據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊；乳房的大小或形狀有所改變；乳房或乳頭皮膚出現異樣；乳頭附近出疹、內陷或有分泌物；乳房或腋下出現持續的不適或疼痛；腋下有新增硬塊或皮膚變厚

罹患乳癌的因素：

缺乏運動、飲酒、從未生育或在35歲以後首次生育、從未哺乳、停經後超重或肥胖

同場加映：容易增加患胰臟癌、大腸癌風險的食物↓

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高風險食物

除上述因素，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時指出，以下4類食物同樣有增加患上乳癌的風險，呼籲女性盡量少吃。

1. 油炸食物：熱量高，經常進食易令體內脂肪積聚過多。攝取過多脂肪細胞會增加雌激素的分泌。分泌過多雌激素或增加乳房細胞變異的風險，增加致癌風險。

2. 高糖食物：進食蛋糕、雪糕、汽水等高糖食物，會致血糖飆升，繼而產生大量胰島素去降低血糖水平。高胰島素水平會促進胰島素生長因子-1（IGF-1）的合成，胰島素生長因子-1或促進癌細胞增長，增加患乳癌或復發風險。

3. 雪蛤膏：屬於蛙類輸卵管，含高雌激素濃度。長期進食過量，或會刺激乳房細胞增生，誘發乳癌。

4. 加工肉類：含致癌防腐劑硝酸鹽及亞硝酸鹽。有研究指，常吃加工肉類的女士患乳癌風險高9%。餐肉、香腸等加工肉類脂肪含量高，亦會增加肥胖風險，從而增加雌激素分泌。

預防乳癌食物

Amy介紹以下4款有助預防乳癌風險的食物：

1. 黃心番薯：含豐富β胡蘿蔔素。有研究顯示，多攝取β胡蘿蔔素有助降低患乳癌風險。其他橙黃色蔬果例如紅蘿蔔、南瓜等亦含β胡蘿蔔素。

2. 羽衣甘藍：屬於十字花科類蔬菜，有助降低雌激素水平，或有助減低因雌激素分泌過多而誘發乳癌的風險。十字花科類蔬菜中的硫化物（Sulforaphane）有助抑制癌細胞生長，降低患乳癌風險。

3. 三文魚：研究顯示，深海魚攝取量高有助減低亞洲人患乳癌風險。三文魚的DHA和EPA有助減少刺激細胞增生的表皮生長因子受體(EGFR)，或能避免乳房細胞過度分裂和生長而誘發乳癌。

4. 藍莓：屬於美國癌症研究所提及的抗癌食物之一。藍莓含豐富抗氧化物，如花青素、槲皮素，有助減低自由基對DNA的破壞，減低DNA變異而導致細胞過度分裂，降低患乳癌風險。

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責任編輯：羅嘉欣