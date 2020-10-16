警方拘捕6男子涉管有逾600段兒童色情片　涉小學補習社負責人及病人助理等

▲ 警方拘捕6男子涉管有逾600段兒童色情片。

警方今日（16日）拘捕6名男子，涉嫌管有逾600段兒童色情影片，當中包括小學補習社負責人、病人助理等。警方指，暫時未發現有本港兒童受害者，會繼續調查案件，不排除拘捕更多人。

警方今日進行代號「跨欄」行動，聯同港島、九龍東、新界北及新界南警區的人員，突擊搜查全港多個地點，拘捕6名男子，涉嫌管有兒童色情物品。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌表示，6名被捕人年齡介乎25至38歲，互不認識，職業分別為病人護理助理、小學補習社教育中心負責人、電腦程式員、銷售助理及建築工人。行動中警方檢取7部電腦及相關網絡儲存裝置，初步調查相信案件涉及不少於600多段懷疑兒童色情影片，達20GB容量，內容有兒童裸露鏡頭、性活動。他指，被捕人士在不同渠道，包括在網站購買、下載或用點對點分享軟件下載相關影片，儲存在電腦內。

戴子斌續指，所有被捕人士扣留調查中，不排除有更多人被捕，暫時未發現有本地受害兒童，警方會循多方向調查，包括被捕人職業會否接觸、影響其他小朋友等。

被問到警方有否就事件通知教育局，戴子斌指需要進一步調查疑犯有無發布、製作、複製過影片，或與其他兒童有所關連，才有跟進行動。

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記者：徐紹軒