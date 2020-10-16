【親子Staycation】一家三口$1,150起住馬可孛羅酒店　親子套票包自助早餐欣賞無敵海景

▲ 一家三口以$1,150起可住馬可孛羅酒店，套票更包自助早餐。

香港本地多間酒店近期接連推出Staycation優惠，讓大家未能離港也能度過悠閒假期。親子KOL「暴龍媽媽」一家在月前以「PICCOLO住宿計劃」套票，入住價格$1,150起的馬哥孛羅香港酒店，欣賞無敵大海景。套票可供2大2小入住，酒店設有海盜主題房，住客一家變身海盜打卡，一嘗成為海盜的樂趣，享受親子時光。

位於尖沙咀的馬哥孛羅香港酒店推出「PICCOLO FUN住宿計劃」套票，價格最平$1,150起便可享用5星級酒店服務。酒店座落在維多利亞港旁邊，在酒店房間內可近距離欣賞維港景色。酒店在海港城上蓋，附近更有多個大型購物商場，交通亦非常便捷。

▲ 到海盜主題房變身海盜拍照。（暴龍媽媽提供）

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推薦大家大細住海景房

暴龍媽媽選擇「PICCOLO FUN親子住宿計劃」，入住豪華海景房，房間寬敞，打開窗簾便能看見無敵維港景色，她很推薦各位爸媽跟孩子一起住海景房，看見海景就覺得好療癒。酒店套票包括自助早餐，住客可到酒店內的馬哥孛羅咖啡廳享用。

酒店房內的兒童用品十分齊全，分別有兒童專用的沐浴用品、牙刷牙膏、拖鞋及浴袍等。酒店也細心地為小朋友準備兒童枕頭，家長們帶孩子去Staycation可帶少些行李。

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變身海盜瘋狂打卡

酒店為住客特設一間海盜主題房，一家大細可以換上海盜衣服，變身海盜家庭，拍攝家庭照。而海盜的衣服及配件有很多選擇，可以大玩特玩。除此，酒店住客可免費體驗Switch遊戲及電影放映室，小朋友可以盡情玩Switch遊戲及欣賞Netfilx電影。而套票還附贈美國冒險樂園遊戲100枚代幣，住客可到強近的海港城分店使用。

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由於疫情關係，暴龍媽媽入住酒店時，酒店泳池仍未開放，惟未能享用有關設施，她表示，泳池會提供水泡及浮床，建議大家待泳池開放後，可考慮到泳池玩水。

▲ 疫情下酒店泳池關閉。（暴龍媽媽提供）

天星小輪遊船河

另外，暴龍媽媽提議家長們帶同子女到酒店旁邊的天星小輪，乘搭天星小輪遊船河，

搭渡輪去中環再回來尖沙咀，便宜又有趣的親子活動。

▲ 暴龍媽媽提議可帶同子女乘搭天星小輪遊船河。（暴龍媽媽提供）

相片及影片獲「港台混血小暴龍」授權

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責任編輯：梁節儀