【怪獸家長】網民熱議父母10大討厭行為　過分溺愛無家教任由孩子做破壞王

▲ 台灣有調查網上數據，分析出網民外出時最討厭的10大怪獸家長行為。

爸媽帶小朋友外出，遇上小朋友扭計失控，就是考驗父母的時刻！不過，有時候家長的處理方法惹人討厭，變成了「怪獸家長」人見人憎。台灣有調查分析網上的數據，分析出網民外出時最討厭的10大怪獸家長行為，爸媽不妨看看，了解自己有否不小心做出相似的行為。

10大怪獸家長行為

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網民外出時最討厭遇到的10大怪獸家長行為，有關分析由2017年10月至2020年10月，共3年，系統分析上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及Blog等，針對討論「恐龍家長」（怪獸家長）相關文章進行分析。

第10位︰推卸責任不認錯

家長不好好看管小朋友，任由孩子在店舖奔跑嬉鬧，譬如撞到侍應而受傷，第一時間怪餐廳職員疏忽；小朋友撞爛店舖貴重物品，反過來怪罪「為甚麼將如此貴重的物品放在這兒」，推卸責任。

第9位︰只顧玩手機

小朋友興奮時難免會控制不到自己的音量，大笑甚至尖叫，但家長們沒有出聲制止，不覺得騷擾到他人，繼續悠閒地玩手機。

第8位︰叫小孩插隊取著數

有些父母恃著小朋友年紀小，像要所有人遷就。出門如要排隊、逛展覽、參加活動等，貪小便宜的家長會叫小孩去插隊、多要幾份贈品或優惠，直言︰「不用怕，哥哥姐姐會讓你！」

第7位︰不教導孩子

小孩會有犯錯的時候，但網民最怕遇到不把錯誤當一回事的家長，父母總說著︰「小孩子難免會這樣」、「他只是個孩子」等。

第6位︰自己孩子永遠是對

「是不是你欺負我的小孩？信不信我打你！」有家長不講理，例如發現孩子在公園玩時大哭，就會發癲認定自己孩子一定是受委屈，甚至出言恐嚇其他小朋友。

第5位︰交給別人照顧孩子

有家長帶小朋友出街卻不負責任，有時候要孩子「在這裡等我回來」便離開了，隨意將孩子託付給陌生人照顧，無交帶。

第4位︰出事扮無事離開

此類怪獸家長很低調，出事時會扮沒事，悄悄帶著孩子隱身在人群中，留下爛攤子讓周圍的人苦惱，難以找到人問責。

第3位︰放任小朋友破壞

有網民曾遇見有小孩撕開全新商品的包裝、將朱古力捏碎再放回架上，可是家長發現卻無動於衷，偷偷將被破壞過的商品藏到後面。家長又或藉口說︰「小孩子比較活潑，動作大了點！」

第2位︰錯誤身教

有網民排隊時，見到有家長會帶著孩子插隊、吃飯時在孩子面前刁難侍應，最誇張甚至是在孩子面前偷東西，最壞的身教，以為別人沒有看到就沒問題。

第1位︰逃避現實過分溺愛

有父母過分溺愛子女，選擇對自己孩子的錯誤視而不見、逃避現實，認為小孩奔跑撞到盆栽是店亂擺的錯、覺得小孩亂搶玩具是因為別人故意挑釁等，深信「我的孩子很乖，都是別人帶壞他！」

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責任編輯：王明芳