【2020大閘蟹】疫情影響收成比去年貴35%　老三陽教食大閘蟹黃金時期：好蟹在重陽

▲ 大閘蟹老行尊教大家挑選大閘蟹。

秋意漸濃，又是吃大閘蟹的好時機！今年受疫情影響，大閘蟹的價格上升了，TOPick請教大閘蟹老行尊、老三陽大閘蟹專門店老闆祁玉鳳分享今年大閘蟹的價格及教大家品嘗大閘蟹！

▲ 老三陽大閘蟹專門店

收成受疫情影響

祁玉鳳指今年主要因疫情緣故，大閘蟹的價格比上年普遍貴2至3成半。她價格上升來自幾個原因：

第一，人民幣匯率上升；

第二，今年合法進口的要求高了，過程的費用增加了。祈玉鳳指中國的大閘蟹必須經過其他國家轉運到香港，因此他們的大閘蟹先從中國運至韓國，再運送至香港。她指過往食安中心可直接用內地的化驗結果，但今年更要求韓國遞交化驗報告，增加檢測成本。再者，疫情緣故，航班機位短缺，增加了物流成本；

第三，內地市場因疫情停擺了6個月，養殖場、起蟹後、重新消毒、養水草、養蟹苗的過程都受到影響，加上雨水多了，亦影響收成；

第四，一般繁殖及售賣大閘蟹在內地先要經過多項嚴格檢測，但這些檢測進度都受到疫情影響而延期。

▲ 吃大閘蟹的季節又到了。

大閘蟹價格上升

以老三陽大閘蟹專門店的大閘蟹於10月16日的價格為例，最平$70一隻雌性大閘蟹、最貴$560一隻雄性大閘蟹，「雌」、「雄」大閘蟹的價格如下：

雌性大閘蟹：$360／5.2両、$280／4.8両、$220／4.5両、$160／4.2両、$70／3.2両

雄性大閘蟹：$560／8両、$450／7両、$280／6.5両、$220／6両、$100／4.5両

今年太湖及陽澄湖大閘蟹不出口

祁玉鳳指今年店鋪售賣來自洪澤湖的大閘蟹，雖然太湖及陽澄湖是大閘蟹的出口基地，但是由於內地政策改變，所有太湖及陽澄湖的大閘蟹不會出口，因此在香港及其他地區不會買到太湖及陽澄湖的大閘蟹。

如果想在香港吃到太湖及陽澄湖，可能要等下一年。

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大閘蟹成熟期

祈玉鳳指今年大閘蟹約在新曆10月12日起陸續成熟。她續指大閘蟹的成長期要按照農曆計算，經歷最後一次脫殼後，再等一個月，如無意外，大閘蟹可急速成長，漲大一倍。

大閘蟹一般在中秋節（農曆8月15日、新曆10月1日）後10日開始成熟，可以起貨及推出市面。

大閘蟹儲蟹膏關鍵視乎氣溫，如產地氣溫保持著攝氏18至19度或以下，大閘蟹幾天便儲到膏。可是，如果中途氣溫升，又會令本身的蟹膏減少。

吃大閘蟹黃金時期

祈玉鳳表示重陽節（農曆9月初9、新曆10月25日）前後一星期是吃大閘蟹的黃金時期。由於雌性大閘蟹比雄性大閘蟹更快成熟，所以農曆9月份（約新曆10月尾）適合吃雌蟹，而農曆10月份（約新曆11月中旬至12月中旬）適合吃雄蟹，故有「九雌十雄」的說法。

現在（新曆10月）吃雄性大閘蟹，主要吃蟹的黃油，如想吃到白色及透明的蟹膏，可等到新曆11月。

烹調大閘蟹的最佳方法

祁玉鳳建議大家買大閘蟹回家後，可以放在攝氏7至8度的地方，例如雪櫃較暖的位置，烹調前一刻才清洗，切勿預先清洗，因為香港的水質有氯氣，太早清洗有機會令大閘蟹死亡。

烹調時，蟹肚向上，有驅寒作用的紫蘇葉墊底，大火蒸15至25分鐘，視乎蟹的大小而定。食用時可配搭花雕或薑茶，達至驅寒作用。

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責任編緝：王芷瑩