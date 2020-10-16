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立會事務委員會選舉　建制派當選多個主席

政治 16:58 2020/10/16

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已完成主席選舉的事務委員會，主席全由建制派議員當選。（經濟日報資料圖片）

立法會18個事務委員會今昨兩日選舉正副主席，其中16個委員會主席一位均由建制派議員包攬。

今日（16日）舉行的9個委員會主席選舉中，建制派當選其中8個主席。經濟發展事務委員會由金融服務界的張華峰，以29票當選主席；房屋事務委員會，自由黨張宇人以26票當選主席；工商事務委員會主席，由自由黨鍾國斌以24票當選，擊敗獲15票的公民黨楊岳橋；何俊賢以24票當選食物安全及環境生事務委員會主席；鄭泳舜以24票，當選環境事務委員會主席；民建聯梁志祥以26票，當選民政事務委員會主席；經民聯梁美芬以27票，當選教育事務委員會主席；工聯會陸頌雄以23票，當選人力事務委員會主席。

由民主黨鄺俊宇主持的福利事務委員會主席選舉，今日則未能選出主席。選舉期間，會議於半小時內未能完成提名程序，要留待下次會議繼續。民建聯陳恒鑌批評鄺俊宇聲稱關心民生福利議題，卻浪費時間和公帑在選舉主席。另外，民主派議員在多個委員會點票期間，多次高叫「釋放12港人」、「五大訴求」等政治口號。

另外9個昨日（15日）舉行的委員會主席選舉中，建制派亦包攬其中8個主席職位。

財經事務委員會主席由經民聯林健鋒，以25票當選；司法及法律事務委員會方面，由民建聯張國鈞以26票當選；政制事務委員會方面，由民建聯周浩鼎以26票當選；經民聯工程界盧偉國以32票，當選發展事務委員會主席；公務員事務委員會由工聯會議員郭偉強，以25票當選；交通事務委員會由航運交通界議員易志明以27票當選，成功連任；保安事務委員會主席，由民建聯陳克勤27票當選；衛生事務委員會，由民建聯葛珮帆以26票當選主席；由民主派莫乃光主持的資訊科技及廣播事務委員會，則由於在會議結束前未能進入投票程序，仍未選出主席，需待下次會議進行。

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責任編輯︰尹櫻霖

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