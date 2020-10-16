運房局有意暫停空置稅和專營的士　立法會將繼續審議垃圾徵費、禁電子煙

▲ 內務委員會決定，重新成立法案委員會，審議垃圾徵費及規管電子煙的草案。（林宇翔攝）

立法會內務委員會決定，就垃圾徵費、規管電子煙兩條草案，重新成立法案委員會，繼續審議；至於空置稅和專營的士條例，則延遲一星期，視乎政府書面回覆是否撤回再決定。

內會主席李慧琼表示，會前收到運輸及房屋局局長陳帆通知，稱政府正考慮暫停空置稅和專營的士工作，不過尚未有正式的書面通知要求撤回，李慧琼稱，已要求政府儘快發出書面通知，並建議將上述兩條法案延遲至下星期，再決定是否繼續審議。

會議上，僅地產及建造界議員石禮謙表示不應繼續審議4條法案，他認為，仍有很有其他民生議題，包括明日大嶼等需要審議，又指應著重打好行政立法機關關係。

其他議員則關注，如果要繼續審議4條法案，應該承接之前的討論，還是由頭開始。民主黨胡志偉認為，應該之前哪裡停，就從哪裡開始。飲食界張宇人則要求由頭做起。

本身為審議垃圾徵費的法案委員會主席馬逢國表示，政府一日未撤回，都應該繼續做，又稱同事已花好多時間審理，不能無視之前的工作，認為未來應該要聚焦未處理的工作。公民黨郭家麒表示，看不到為什麼要由頭開始，除非有人想拖死。

立法會法律顧問表示，若繼續審議相關法案，應重新成立法案委員會，亦須重選主席，至於由頭開始，還是承接之前的工作，就由新成立的委員會決定。

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記者：林曉君