警長疑遭咬斷手指案續審　事主稱手指被咬時已嘗試縮手

▲ 警長梁啟業今於區域法院作供後離開法院大樓。（林宇翔攝）

港大畢業生涉在沙田新城咬斷警長手指一案，今（16日）於區域法院續審。辯方盤問案中斷指警長梁啟業，問及梁的手指被咬住時，梁是否仍嘗試以武力制服被告，梁否認，指當時他已經嘗試縮手。辯方又質疑，當被告咬住梁的手指時，梁快速且大力地抽走自己的手。梁同意是快速，但否認是大力。

被告杜啟華（24歲）否認1項公眾地方作出擾亂秩序的行為、1項襲警，1項襲擊致他人身體受嚴重傷害及1項有意圖而傷人罪。

警長梁啟業早前出庭供稱，被告案發時咬住他的右手無名指及轉動頭部份，如同想扯下他手指般。

辯方今盤問梁時，問及案發時梁嘗試壓點控制被告，梁的食指是否接觸到被告眼部，並播放案發當日的現場片段，指梁的食指尖在被告的右眼角位置，而中指在被告鼻翼位置，無名指則隔著被告的口罩放在了右嘴角位置。梁同意辯方說法。

辯方續問及，當梁的手指接觸到被告眼部及嘴部時，梁是否仍嘗試用武力制服被告，梁表示不同意。辯方追問，梁有何不同意，是不同意他在使用武力、不同意他在嘗試制服、抑或不同意他正在制服的人是被告。

法官隨即打斷辯方盤問，指希望聆訊維持和平氣氛，認為辯方問題有不恰當之處，指「不同意正在制服的人是被告」一問，狀似在「撩交嗌」。

辯方其後更改問題，問及梁不同意辯方何處說法。梁回應指，被告當時已咬住了他的手指，他已經嘗試縮手，又不同意「縮手」及「制服」兩者可以共存。

辯方又問及，當時其實是梁在推被告的頭部，才導致被告頭部由右向左轉，而被告咬住梁的手指時，梁快速且大力地抽走自己的手。梁供稱當時沒有推被告的頭向左，指自己要壓點控制被告，便須固定被告頭部，又指自己縮手的動作是快速，但梁不同意是大力。

梁作供完畢離開法院大樓時，由警員護送下到地庫乘車離開，惟昨日（10月15日）有警員一度在地庫拉起封鎖綫，待梁離開後才解封，而今天仍有軍裝警員及警方傳媒聯絡隊到場，但並沒有拉起封鎖綫。

控罪指，被告於2019年7月14日在沙田新城市廣場內作出擾亂秩序的行為；在新城市1期L3層襲擊警員葉卓軒；及非法傷害梁高級警司梁子健，使其身體受嚴重傷害；另於新城市COACH店鋪外有意圖而傷害偵緝警長梁啟業。

矯型及創傷外科醫生麥柱基今午出庭作供指，去年7月15日他替案中斷指警長梁啟業進行斷指再植手術，並於同年9月26日撰寫了醫療報告。麥供稱，斷指一般由3種情況造成，分別是利物切割造成、硬物夾到造成及撕扯造成，而本案傷者的斷指切口不齊，亦沒有因撕扯而造成筋腱或血管絲狀物，加上斷指處有粉碎性骨折，所以屬於硬物造成的壓傷，有可能是因咬斷造成，與院方收到的資料脗合。

麥又供稱，由於傷口位於手指末端甲床位置，橫跨了較硬的指骨及較脆弱的指尖部分，而且指甲本身亦有保護手指的作用，因此需要較大力道才會造成斷指。

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記者：王仁昌