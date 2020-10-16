【廝守一生】牽手過窮苦日子半世紀　8旬聾人丈夫願做盲妻拐杖一輩子︰我是她的光

▲ 一對8旬老夫妻結婚半世紀，聾人丈夫願成為太太的光，一生一世照顧她。

患難見真情，真正的夫妻能共富貴，也能度患難。越南一對8旬老夫妻結婚半世紀，聾人丈夫與盲妻一直過著窮日子，可是只要兩人在一起，再苦也是甜。丈夫發表愛的宣言，表示會成為太太的光，一生一世守護她。

綜合越南傳媒報道，這是84歲丈夫Nguyen Van Thanh與83歲妻子Nguyen Thi Thuy動人的愛情故事。丈夫回想起他50多年前初次與妻子見面的情景，他至今仍記得當時瘦削的妻子在河內火車站行乞，撿起每一粒米飯的畫面。

結婚日子紋身 為愛妻寫詩

丈夫對妻子一見鍾情，主動提出要娶這個無助的女人，把她帶回家一起生活。火車站的一次偶遇，令他找到結伴一生的人，「她對我來說是最美麗的。」

儘管丈夫是聾人，妻子失明，但二人卻抱著樂觀態度，彼此相愛扶持著過日子。他們在靠沿岸的一間河上小屋居住，即使生活環境並不理想，只要有對方在身邊已足夠。

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愛妻號丈夫會為妻子寫詩，記錄二人的生活點滴，並把詩詞掛在屋內，閒時讀詩給妻子聽。他舉起手展示「26-9-69」的紋身，這是他們結婚的日子。他幸福表示︰

從那天開始已經有51年了，但我感覺就像昨天的事。

無微不至照顧失明太太

妻子分享日常少不免會與丈夫爭吵，不過吵著吵著，日子就這麼過，轉眼已經半世紀。他們無兒無女，也沒有親戚，只有他們兩個在一起，希望永遠不會離開對方。兩年多前，妻子雙眼完全失明，無法幫助丈夫做任何工作。

在那段艱難的時期，丈夫對妻子更是不離不棄。每當丈夫外出撿拾廢料垃圾回收時，就一直擔心妻子在家會出甚麼問題，因此當他外出工作時，他會鎖上家中的門，以免妻子失足墮河。他甚至︰

曾經有一段時間，我待妻子睡得很沉後，才靜靜地去撿垃圾，直到深夜回家，躺在她身邊，她根本不知道我外出過。

丈夫把家裡整理得很好，深怕失明的妻子會撞到屋裡的東西而受傷，愛妻之情表露無遺。

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責任編輯︰駱秀玲