海天堂誹謗案續審 前股東指爆料因被拒回購2000萬元股份

▲ 海天堂誹謗案續審，前股東蔡國強今續於高等法院作供。(經濟日報資料圖片)

海天堂早年被傳媒指疑將發霉龜苓膏清洗後出售，海天堂其後入稟控告「爆料人」，即海天堂前股東蔡國強，指控對方誹謗及向對方索償約1.3億元，案件今（16日）於高等法院續審。蔡接受原告一方盤問時承認，觸發他「爆料」的原因是海天堂創辦人拒絕回購其估值約2,000萬元的股份，又拒絕分紅。法官聞言指，若雙方能協商，蔡並不會「爆料」，因此他並非如此著重品質，蔡承認說法。

蔡國強今於原告一方盤問下指出，他於海天堂原本持有20%股份，每月可獲分紅60至70萬元，因此當他於2013年4月萌生去意時，便要求海天堂創辦人吳耀明收購其估值約2,000萬元的股份，但遭吳拒絕，吳又表明不准他將股份轉售他人，同年6月更拒絕繼續向他分紅，蔡當時一怒之下，戲言要將股份隨便轉送公司其他高層。

原告一方質疑蔡未有循法律途徑向海天堂追討賠償，因他當時已有全盤計劃毀滅海天堂，蔡否認說法，並解釋他只是基於對方不肯向他分紅，因此打算向傳媒揭發海天堂有用水清洗發霉龜苓膏的慣常做法。蔡最初又否認他是以向傳媒「爆料」而威脅吳，惟法官指出，事實上蔡當時是在威脅吳，只是威脅的手法是「講真話」，蔡同意說法。

法官其後指，其實蔡最不滿的只是關於20%股權的事，「如果你哋傾得掂，你都唔會爆出嚟啦，你有幾緊張品質啫？唔好講到自己太正義」。 蔡回應指，無論他是否離開海天堂，清洗霉菌的做法都會繼續存在，「每個月有60至70萬收，我梗係收。」原告一方尚未完成盤問，案件押後至11月11日續審。

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記者：楊詠渝

