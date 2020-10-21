【生酮飲食】生酮飲食≠戒碳水化合物　中西醫營養師拆解飲食迷思教健康減肥

▲ 中西醫及營養師拆解生酮飲食迷思，教大家健康減肥。

「生酮飲食」是好是壞？若用此方法減肥，有甚麼要注意？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」YouTube與營養師及心臟科專科醫生拆解生酮飲食法的迷思，從中西醫、營養學角度評價餐單，並提供健康減肥建議。

何謂生酮飲食？

註冊營養師Celia Lau表示，「生酮」是指身體進入酮症狀態，當體內的碳水化合物含量極低，就會產生此狀況。人類最主要的能量來自碳水化合物，例如粥粉麵飯等主糧。當進行生酮飲食，就要把碳水化合物攝取量降至最低，身體會分解脂肪以提供能量；同時也會產生酮體，並轉化為主要的能量來源。

生酮飲食營養比例：

碳水化合物：少於10%

蛋白質：少於20-25%

脂肪：少於65-70%

Celia表示，目前未有足夠證據證明生酮飲食是好是壞。但有不少用生酮飲食成功減磅的例子，難以減磅的人士可以一試。當體重減輕，可減低患慢性疾病風險，血脂、血糖、膽固醇水平也隨之改善。

心臟科專科醫生鄒凱勳（Danny Chow）也表示，醫學上尚未有定論證明生酮飲食對健康的好壞。目前的問題是，何謂理想餐單，以及可從甚麼食物吸收蛋白質和脂肪。

拆解生酮飲食餐單

▲ （影片截圖：「CheckCheckCin」YouTube）

就其中一份餐單為例，註冊中醫師梁尹倩、註冊營養師Celia Lau及鄒凱勳醫生有以下評價。

1. 中醫角度

早餐：防彈咖啡加入大量忌廉、牛油、椰子油。吃過多肥甘厚膩的食物，會影響脾胃吸收，加重脾胃負擔。

午餐：建議選擇屬性平和的蔬菜，如菜心、芥蘭；少吃沙律，因屬生冷食物，會影響脾胃。

晚餐：主要是多油多肉，較常吃的雞肉、牛扒、羊扒等食材屬性偏溫熱，多吃會出現偏熱症狀：喉嚨痛、流鼻血、長暗瘡、長痱滋、便秘等。

整份餐單沒有澱粉質、糖分。澱粉質是五穀粗糧，對脾胃有益，糖分可潤肺生津。不同食材有不同功效，不可完全避免。

2. 營養師角度

防彈咖啡主要是把牛油放進咖啡內，脂肪較多，油分高，能提供飽肚感。不過牛油含「高飽和脂肪」、天然反式脂肪，要盡量避免吸收。她建議找一些低飽和脂肪取代：含不飽和脂肪的油分，如牛油果油、橄欖油（不過度壓榨）、亞麻籽油、紫蘇油。

3. 心臟科專科醫生角度

生酮飲食不等於任意進食高脂、肥膩、煎炸食物。若只跟從飲食比例（低碳水化合物、高脂、高蛋白質），但吃得不正確，攝取大量飽和脂肪，或增加壞膽固醇，增加患心血管疾病的風險。短期內或很快看到瘦身效果，但中期來說會增加心臟及身體負荷。

長期碳水化合物攝取量低 可致心律不正

心臟科專科醫生鄒凱勳表示，2019年有研究指出，若長期處於低碳水化合物比例，或加心房顫動的風險（心律不正的一種）。長期心房顫動的患者，中風風險比一般人高出5倍。

鄒醫生分享一宗病例指，自己有位病人3條主要血管本來也很正常，惟因患糖尿病，並有過重問題，上網參考生酮飲食法，一年後覆診揭發有心臟併發症，3條主要血管閉塞，情況罕見。他提醒，短時間內進行生酮飲食，成功減磅，也不一定等於健康。醫生指，需定期檢查體內好膽固醇、壞膽固醇、三脂甘油酸比例。

碳水化合物及糖分攝取量減至零？註冊營養師Celia Lau亦認為不必完全戒掉碳水化合物，只是要控制至一個很少的份量，即每天碳水化合物總攝取量不多於50克，相當一碗飯的份量。

Celia續指，若只顧吃肉，忽略菜和粗糧，很易便秘，吃一兩個番薯不至於不符合生酮飲食的要求，只需控制份量。水果、高澱粉質蔬菜也含豐富營養，抗氧化物，維他命，是攝取纖維的主要食物來源。

生酮飲食如何吃得健康？

脂肪：鄒醫生表示， 要選擇「不飽和脂肪」食物，可從雞蛋、魚類、果仁中攝取。不要攝取過多飽和脂肪，以免增加患心血管疾病風險。

碳水化合物：註冊營養師Celia Lau表示，低熱量低脂之選為紫番薯、淮山、雜穀米，含有豐富纖維，可增加飽肚感。建議用雜穀米煲粥，加入果仁、肉類、雞蛋、豆製品，煮成一碗粥後，碳水化合物含量也未必很高。

Celia提醒，5類人不宜進行生酮飲食法，包括有胰臟問題、肝臟問題、甲狀腺問題、痛風問題、曾做膽管手術的人士。梁醫師亦提醒，不要道聽塗說，要咨詢專業人士意見，了解自己的體質，選擇健康的生酮飲食餐單，並定期進行身體檢查。

影片內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣