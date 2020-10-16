尹兆堅被指多放1張選票到票箱　陳恒鑌已要求報警處理

▲ 在今天的環境事務委員會主席選舉期間，民主黨尹兆堅被指多放一張選票到票箱內。（資料圖片）

立法會9個事務委員會今日（16日）就延任後的新一個年度選舉正、副主席。在環境事務委員會主席選舉的點票期間，職員發現選票數目較在席委員數目多一張。民建聯陳恒鑌表示，據悉是民主黨尹兆堅將有關選票放入票箱中，他批評對方的做法影響選舉公平性，破壞委員會正常運作，他認為由於事態嚴重，已要求秘書處報警處理。

環境事務委員會主席選舉，由建制派何君堯主持。他在提名程序進行15分鐘後宣布進入選舉程序，民主黨許智峯走到主席枱前與對方理論，不滿他提名教育界立法會議員葉建源被拒，何君堯警告許智峯要行為檢點，否則會趕他出去。在收回選票後，職員發現選票數目較在席委員數目多一張，何君堯指責有人刻意搞破壞，需要重新投票。點票期間，民主派議員多次口號。最終由民建聯鄭泳舜，以24票當選主席，副主席選舉將下次會議進行。

何君堯表示，翻看錄像，民主黨黃碧雲取走房屋事務委員會的選票，而環境事務委員會多出選票則屬房屋事務委員會，當時尹兆堅與黃碧雲同坐一起，懷疑有盜竊行為、串謀行騙，或選舉舞弊，稱已報警處理。

尹兆堅表示「莫名其妙」，不記得自己曾投兩次票，希望秘書處提供資料澄清，公正處理事件。他又表示，在投票過程中，有秘書「跟實票箱」，質疑若有出錯的話，為何秘書當時不通知他。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：尹櫻霖