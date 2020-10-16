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科大周六辦網上資訊日　供學生網上遊覽校園

社會 17:41 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

香港科技大學將於明日（17日）舉行網上本科資訊日，設有「網上校園遊覽」活動。（科大提供）

疫情下多間大學資訊日移師網上舉行，香港科技大學將於明日（17日）舉行網上本科資訊日設數十場包括實時問答環節的入學講座直播，除介紹大學最新推出的「Major + X」本科課程外，亦會介紹不同學院和學系的入學注意事項。

科大網上本科資訊日將於明日中午12時至晚上8點舉行，屆時將介紹入讀科大的不同途徑，包括本地和海外申請人，以及經聯招和非聯招的申請辦法等。首場直播講座將於下午12時半進行，講解下學年入學重點資訊和注意事項，其後不同學院將分別設網上講座介紹課程，學生可預先在資訊日網站登記。

此外，科大今年為不同本科課程攝製短片，由相關課程教授主講，介紹課程內容和特色，並設有修讀該課程的學生分享學習經歷和大學生活等，助高中生了解課程是否適合自己。

資訊日網站設有課程資料及小冊子，供參加者下載，另設有「網上校園遊覽」活動及安排小遊戲，增加互動元素。

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責任編輯：馮琪雅

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