【新冠肺炎】政府指本月26日起從法國及俄羅斯抵港人士　須取得新冠病毒陰性檢測證明

▲ 政府今日（16日）刊憲由10月26日起將法國及俄羅斯納入高風險地區。（資料圖片）

政府今日（16日）刊憲由10月26日起將法國及俄羅斯納入高風險地區，從以上地區來港人士，必須持有效的新冠肺炎病毒陰性檢測結果，及已訂住酒店檢疫證明才可登機。生效日期為10月26日，並維持有效直至另行通知。

政府早前訂立《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)，從高風險地區到港人士在登機當日或之前14日內，曾在10個高風險地區停留，須於上機來港前，提出病毒測試呈陰性的證明及已訂住酒店檢疫證明，即使檢測結果呈陰性，來港後亦需於指定酒店作14天檢疫。

食物及衞生局局長早前刊憲指明有關措施適用於11個指明地區，包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國，並因應規例實施以來的實際情況調節相關條件。

食物及衞生局發言人表示，全球疫情目前愈趨嚴峻，新增個案數字由3月底至5月中的每日7萬至10萬宗，6月底上升至每日約16萬至18萬宗，到7月底上升至每日22萬至29萬宗，至9月中進一步上升至每日24萬至32萬宗的新高，至今一直維持高企，強調鑑於全球疫情嚴峻，香港的入境防控措施不能鬆懈。

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責任編輯：陳子謙