【陳同佳案】李家超斥台灣無誠意處理   屢製造障礙突顯政治籌謀

▲ 保安局局長李家超（左）批評台方在「陳同佳案」上無誠意。（陳永康攝）

台灣殺人案疑犯陳同佳的入台申請有傳遭到台灣當局拒絕，保安局局長李家超批評台方在事件上無誠意，屢次「製造障礙」突顯出有政治籌謀，呼籲台方以務實態度處理事件。

李家超強調，陳同佳已服刑完畢，「同你同我一樣都係自由嘅人」，加上他是香港永久性居民，本港沒可能將他遞解出境。李家超續指，台方對陳同佳發出通緝令，理應千方百計、不論天涯海角都要將通緝犯緝拿歸案，但通緝犯「自己送上門」，台方卻「關上大門」，是無誠意解決事件及有政治籌謀。

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李家超又批評台方企圖將案件與司法協助扯上關係 ，是不尊重香港；而台方聲稱的單一聯繫窗口，只是台方將一名人員的聯絡方式交予香港警方，要求代為轉告陳同佳，港府已通知陳同佳的一方，據他了解陳的代表律師亦已聯絡相關人員。

他重申，港府樂意在可行合法的情況下作出配合，包括透過警務聯絡機制處理，但責任在於台方，呼籲台方務實處理事件。

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記者：蘇文軒