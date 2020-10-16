【親子好去處】NAMCO九龍灣8,600呎新店首設運動遊樂競技場　9大對戰遊戲區細路都啱玩【內附詳情】

▲ RUN & RUN (湯炳強攝)

日本遊戲機中心NAMCO不知不覺已在香港開設了9間分店，最新一間就位於德福廣場內。基本遊戲設施如擲彩虹、射籃球機及夾公仔區等，已於上月11日率先登場；另一部分運動遊樂競技場SPORTAINMENT ARENA亦剛開幕。

店內總面積約8,600多呎，單是SPORTAINMENT ARENA就佔3分之2。這個運動遊樂競技場是專為愛刺激，而又喜歡做運動的玩家而設。全場共分為9大遊戲園區，包括有球類對戰、挑戰平衡感及反應力的刺激遊戲等。

▲ NAMCO第9間位於德福的分店佔地逾8,000呎，並有首個運動主題競技場。 (湯炳強攝)

9大運動遊樂設施當中，8個是適合6歲以上人士遊玩，剩餘的一個則要18歲以上才可參與，部分遊戲更集數碼科技於一身，猶如打機一樣，絕對是親子放電兼閨密歡聚的最佳地方。

運動遊樂競技場的入場費用是以時段計算，一般門票首30分鐘80元，其後每30分鐘60元。場地每次最大容許入場人數為70人，排隊時間會計算在內，所以每款遊戲設施都設有遊戲時間限制，如無人排隊的話就可以任玩。

▲ 每位玩家入場時會獲發一個手帶，記錄入場及離開時間。 (湯炳強攝)

比拼體力區

(1) 鬥爆發力︰RUN & RUN

▲ RUN & RUN (湯炳強攝)

難度︰5粒星

玩法︰玩家前往指定位置，繫上安全鎖扣後，就出盡全力向前跑，並將小球黏貼在魔術貼上，最遠距離者為之勝出。

人數︰2人（只限18歲以上人士）

限時︰1分鐘

試玩感想︰開始前以為遊戲很容易，但繫在腰間的橡筋有一定拉力，且回彈力高，是頗考爆發力的遊戲。

(2) 考專心度︰MASSAGE FOOTBALL

▲ MASSAGE FOOTBALL(湯炳強攝)

難度︰2粒星

玩法︰玩家分別站在射門及龍門位置的指壓板上，要忍痛衝力射球及接球。

人數︰2人

限時︰5分鐘

試玩感想︰綜藝節目常看到的指壓板遊戲，終於可親身試玩，但要忍痛踢波兼守龍，頗過癮。

(3) 考平衡力︰SHOCKBALL & POKA POKA STADIUM

▲ SHOCKBALL (湯炳強攝)

SHOCKBALL

難度︰4粒星

玩法︰玩家分別站在指定軟墊上，以巨型圓球將對手從軟墊上推下來，沒掉下海綿陣中就是贏家。

人數︰2人

限時︰1分鐘

▲ POKA POKA STADIUM (湯炳強攝)

POKA POKA STADIUM

難度︰3粒星

玩法︰站上指定位置的圓形軟墊，借助長棒推拉令對手跌下圓形軟墊。

人數︰2人

限時︰1分鐘

試玩感想︰站上圓形軟墊上會令人搖擺不定，但與對手鬥推或鬥搶感覺很刺激。兩款難度不同，簡易版POKA POKA STADIUM連小朋友都啱玩。

(4) Bingo過關︰Basket 4

▲ Basket 4 (湯炳強攝)

難度︰2粒星

玩法︰與對手同步在限時內投入籃球，如玩四子棋般，將4個同色籃球連成一直，進攻同時亦可嘗試阻止對手。

人數︰2至4人

限時︰5分鐘

(5) 眾樂樂︰JUMBO BOWLING

▲ JUMBO BOWLING (湯炳強攝)

難度︰1粒星

玩法︰站在指定位置將保齡球向前推，每位玩家每局1球，推倒1個保齡球得1分，3局分勝負。

人數︰2至4人

限時︰5分鐘

數碼科技區

(1) 考反應力︰VS PINGPONG

▲ VS PINGPONG (湯炳強攝)

難度︰4粒星

玩法︰非一般的乒乓波比賽，玩家中途可轉換不同大小球拍，如有洞的木拍、煎pan及飯勺等、既考反應又考技巧

人數︰2至4人

限時︰5分鐘

試玩感想︰以不同工具打乒乓波其實很難又考技巧，是難度頗高的遊戲。

(2) 考眼界︰VS ARCHERY

▲ VS ARCHERY (湯炳強攝)

難度︰3粒星

玩法︰瞄準屏幕上的電子箭靶，將箭準確射中靶得分。

人數︰1-2人

限時︰5-7分鐘

試玩感想︰香港很少有機會玩到射箭，而且能訓練手眼協調，值得推介。

(3) 考臂力︰VS HANDBALL

▲ VS HANDBALL (湯炳強攝)

難度︰3粒星

玩法︰將手球投擲去屏幕上的目標，最後攻破守門員投球射門。

人數︰2人

限時︰2分鐘

試玩感想︰有打機的真實感，娛樂性豐富。

SPORTAINMENT ARENA

地址︰九龍灣德福廣場2期5樓501A舖

營業時間︰11am-9pm

入場費用︰首30分鐘一般門票$80、學生$60、兒童$50；其後每30鐘一般門票$60、學生$50、兒童$40。

記者︰黃依情