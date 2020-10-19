【創業媽媽】為食物敏感丈夫兒子自學鑽研糕餅食譜　雙職媽媽創業開烘焙店賣無麩質甜品

▲ 丈夫及兒子皆患有「麩質不耐症」的Anita惟有自行鑽研食譜，並走上創業之路。

10多年前「gluten-free無麩質」一詞在香港飲食界尚未流行，丈夫及兒子皆患有「麩質不耐症」的Anita惟有自行鑽研食譜，加上英國籍丈夫每日無甜品不歡，久而久之令Anita變成了無麩質甜品專家，6年前更開設了自家的烘焙工作室並以馬卡龍打響名堂。Anita本身有一份朝九晚五的正職，要照顧家庭又要打理烘焙生意，成了最強的鐵人媽媽。

▲ 每粒馬卡龍上的字都由Anita一個人負責寫上，除了馬卡龍的製作，就連英文書法Anita也是靠自學。（陳國峰攝）

育有一子的Anita是位在職媽媽，在一資產管理公司任職客戶經理，她的英國籍丈夫患有麩質不耐症，對麥製食品有敏感反應，13年前兒子出生也得了遺傳，容易禍從口入，引發濕疹。

可惜10多年前還未有太多人認識此症狀，香港的無麩質食品少之又少，兩父子對著最愛的薄餅、麵包、意粉等都要敬而遠之，於是Anita惟有努力鑽研各種食譜。

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由於丈夫是個甜品控，於是Anita便成了無麩質甜品專家，更設立個人網誌，跟同路人分享心得。在偶然機會之下，有公司看到Anita的網誌並邀請她在活動中賣馬卡龍，始令Anita萌起創業的念頭。

從來沒想過自己親手製作的食物可以用來賺錢，但有了第一次的經驗後發覺原來並非不可行，於是2014年我在沒太多資本的情形下，嘗試開設網店，接到訂單的話，就會到一些共享廚房租一張枱工作。其實香港是一個容易創業的地方，地方小反而容易讓人認識你的品牌，而且靠著人脈關係，更往往可以減低成本。

Anita最初希望成立一間多樣化的烘焙店，但認為專注一項產品更能突圍而出。剛巧當時法式甜品馬卡龍引入了香港，不少人都覺得甚為新鮮，加上外型漂亮，Anita便決定專攻製作馬卡龍，網店直接起名為Little Miss Macarons，有如一座山的Macaron Tower是Anita的招牌作，果然不久後便打響名堂。

要做到與眾不同，Anita在創作方面花上不少心思，例如農曆新年的時候將馬卡龍砌成一盆桔，好味之餘，可以作擺設又好意頭，結果大受歡迎。另一個轉捩點就是2017年的中秋節，Anita說︰

中秋是一家人團聚的日子，我當時跟先生和兒子回了英國探親，我很掛念在香港的媽媽及傳統月餅，於是便有個念頭，希望將馬卡道跟月餅扯上關係，並混入中國人口味，來個中西合璧。我想到每年中秋家裏必會吃湯丸，於是研製出芝麻薑湯丸味道的馬卡龍，還有另一款用上了鹹蛋黃做饀。

除了味道，馬卡龍的月球造型也非常獨特，起名為MacaMOON，更添節日氣氛。

▲ 丈夫及兒子皆患有「麩質不耐症」Anita，令Anita走上了無麩質烘焙之路。（受訪者提供）

近年Anita的生意漸上軌道，於是在2018年她開設了自己的烘焙工作室，並聘請了兩名全職員工，Anita感恩表示兩個年輕的員工都很能幫上忙，但過時過節仍難免忙得不可開交。半年前Anita更開創了另一無麩質蛋糕品牌Redefine Bakery，母親節的時候接了大量訂單，好幾天要通宵趕工至清晨5點，她說︰

雖然辛苦，但看見面前擺放著20個蛋糕，心情卻很興奮，原來有很多人對無麩質食物都有需求，或者是因為大家對麩質不耐症的認識加深了。

有一份全職工作，又要照顧家庭和經營烘焙生意，到底Anita如何分配時間？Anita每星期有兩晚下班後會回工作室，大約10時半回家，要趕工的話她會早上7時回工作室然後9時上班，星期六會整天做烘焙，其餘時間包括星期日就一定留給家人，跟家人相處的時間足夠嗎？她說︰

跟家人要有quality time，即使我們整天在一起但各自看電視的話，也沒有意義，而且當你渴望去做一件事，你就自然分配到時間，當然你要取捨，一定會有所犧牲。

此外，Anita認為她對烘焙的堅持是給兒子最好的身教︰

我希望兒子知道做每件事都要堅持，並要大膽嘗試，結果如何沒人可預計，但也一定會有回報。我兒子試過來烘焙店，他了解到我的工作之後跟我說了一句︰『Mammy, I'm really proud of you（媽媽，我為你感到驕傲）！』

記者︰Maria