【言語治療】大學研究助理棄美國求學修讀中大言語治療碩士　冀助溝通困難兒童「發聲」

▲ 中大醫學院在2018年首辦言語語言病理理學碩士課程。（曾耀輝攝）

2018至19年全港約有30萬人次曾接受言語治療服務，不少自閉症兒童或者有發展障礙的兒童都有需要接受言語治療，中大醫學院在2018年開辦言語語言病理理學碩士課程，畢業生可成為本港衞生署認可的言語治療師。曾任職大學研究助理Kay，在做義工時曾接觸讀寫障礙及言語溝通上有困難的兒童，令她有進修成為言語治療師的念頭。

▲ 28歲的Kay現正式成為一名言語治療師。（曾耀輝攝）

現年28歲的Kay在2015年畢業於中大語言學系，她其後在大學擔任研究助理一職，其間曾接觸不少有言語溝通有困難的小朋友，她曾在美國做義工時發現不少兒童有讀寫障礙，更發現自己所學的知識可協助其學習，令她產生進修成為言語治療師的念頭。及後在2018年入讀中大的言語語言病理理學碩士課程，今年7月畢業，正式成為一名言語治療師。

課程中的一個社區推廣項目，令她在去年到東莞一所特殊學校作5天的實習，當時曾接觸一名患自閉症的2歲女童，她透過不同的遊戲希望訓練女童說話並增強其溝通表達能力，女童起初一言不發，在最後一天的治療時終於有突破：

其實她只是『呀』了一聲，但我已經很有滿足感了。

疫情之下，今年的面授課堂需要停止，其中Kay的實習課亦需轉為網上實習，不過她認為利用遙距治療更可促進家長訓練：

因為以前好多家長都無時間帶小朋友一同訓練，但轉為網上實習時，因家長都需在家工作，故可一同參與訓練，並藉此促進家長訓練，讓他們在家時亦可利用有關技巧與子女作練習。

事實上言語治療服務在本港也有一定的需求，根據衞生署資料，醫管局轄下的言語治療就診服務2018至19年共約30萬人次，較2017至18年度多近9,000人次；惟根據2014年一項統計調查推算，本港只有約640名執業言語治療師，當中僅12.8%受聘於醫管局。

▲ 李月裳指，兒童及老人對言語治療師的需求較多。（曾耀輝攝）

中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系副教授李月裳表示，現時兒童及老人對言語治療師的需求較多，他們主要是有言語發音障礙、讀寫障礙及吞嚥障礙等。有關課程上屆有逾300人申請，最後收生33人，部分人自行退學。其餘29人順利畢業，當中有96%人已被獲聘於本港不同機構，以中小學及幼兒中心為最多，分別佔35%及26%，另有13%人到安老中心工作。

▲ 羅家東表示校方會因應申請人的性格及背景等收生。（曾耀輝攝）

同系助理教授羅家東則表示，課程今年共收生45人，學生來自不同背景的人士，部分人有工作經驗，如新聞界、商界等。校方會因應申請人的性格、背景及面試能力收生，又希望有工作經驗的人士可在利用有關知識將言語治療涵蓋至不同層面。

現時開辦言語治療課程的大學包括港大、理大、教大以及中大，而中大醫學院耳鼻咽喉－頭頸外科學系言語治療科於2018年首辦言語語言病理理學碩士課程，為本港唯一一個隸屬醫學院的言語治療認證課程。課程為2年全日制，學費共42萬，其間學生需修讀57個學分，包括最少300小時的臨床實習，畢業生可成為衞生署認可的言語治療師。為保證課程質素，課程是每兩年收生一次，下一次入讀課程的年份為2022年，有意入讀的人士要密切留意招生日期。

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記者：郭詩詩