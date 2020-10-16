男子遭初戀女友施虐致受傷 女友罪成候判醫生指無精神問題

▲ 女保險經紀麥凱晴涉向男友施虐致受傷罪成，報告指被告沒有精神問題，還押候判。(經濟日報資料圖片)

32歲男子前年參加「極速約會」活動結識初戀女友，惟女方涉多次對男子施虐，包括以剪刀割上身、風筒吹下體等，導致頭部、上身多處傷痕，以及下身燙傷等，任職保險經紀的女友經審訊後被裁定4項有意圖傷人罪成，候判期間還押小欖以索取精神科報告等，辯方今（16日）求情時指，醫生指被告無精神問題，但建議她玩性虐（SM）時，若對方抗拒則要停止，並指被告須接受心理輔導。法官坦言考慮本案判刑並「不容易」，需時細閱求情信等文件，押後判刑至11月2日，期間被告須還押。

被告麥凱晴（又名麥嘉雯），案發時37歲，早前否認控罪受審，經審訊後被裁定4項有意圖傷人罪成，她被控於2018年5月至8月，在跑馬地住所內傷害當時30歲的男事主X。

辯方代表律師今向法庭呈上被告家人寫的求情信，根據精神科、心裡及背景報告內容，醫生診斷被告沒有精神問題，毋須入院治療，但認為她需要接受紓減壓力方面的輔導，並提醒她玩性虐（SM）是高危行為，必須取得對方明確同意，只要對方表示抗拒，她必須接受。辯方律師指被告現意識到當中風險，表明會接納其建議。

醫生又在報告中指出，被告輔導時需要學習風險評估，但她對X及自己均沒有傷害性；被告事後已失去工作，並因為有案底而無法繼續從事保險經紀，事件在公眾面前曝光，被告照片更出現在社交媒體，因此承受龐大壓力。在犯人欄內的被告，聆聽其律師求情時一度拭淚哭泣。

辯方更強調，X傷勢輕微，無永久性影響，被告原本打算與X結婚，認定他為真命天子，故本案亦屬於家庭暴力事件，被告的憤怒及沮喪情緒不斷升溫，才衝動犯案。對此，控方表示反對，指被告分別4次犯案，雖然並無周詳計劃，但也非完全無預謀。

辯方建議法庭考慮少於3年的監禁，而區域法院暫委法官張天雁聽取求情後形容，考慮本案判刑「不容易」，並須細閱求情信等文件，押後判刑至11月2日，被告還押候判。

X早前於審訊時承認，與被告有玩性虐（SM）的習慣，但否認性虐行為有共識，並強調過程中被拍下照片是受到被告威逼。X又供稱，被告不想懷孕，要求他進行結紮絕育手術，他因為深愛被告而完成手術。被告則自辯時否認向X施襲，指部份傷勢是被告自殘造成。法官最終裁定被告罪成。

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記者：林欣樂