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【新冠肺炎】9月機場客運量錄10萬人次按年跌98%　貨運量減4.4%

社會 18:08 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

新冠肺炎疫情令航運交通量持續受挫。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令訪港旅客量低迷，航運交通量亦持續受挫。機場管理局（機管局）表示，9月機場客運量錄10萬人次，按年下跌97.9%；月內飛機起降量亦按年少68.5%，至10,535架次；貨運量與去年同月比較則下跌4.4%，錄38.8萬公噸。

機管局解釋，由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱；月內本港居民外遊人數、訪港旅客及轉機或過境旅客量較去年同月大幅減少。

貨運方面，雖然進口及出口貨運量分別較去年同月增加 10% 及 4%，但因客機起降量銳減致可用機腹載貨空間短缺，導致轉口貨運量顯著下跌；月內往來東南亞及中國內地的貨運量跌幅最為明顯。

今年首9個月，機場的客運量錄得860萬人次，飛機起降量12.46萬架次，分別同比下跌84.5%及47.3%，貨運量則下跌7%至450萬公噸。

機管局獲嘉許「優秀員工健康奬」。（機管局圖片）

此外，機管局於香港人力資源管理學會舉辦的 2019/20 年「卓越人力資源獎」中獲得「優秀員工健康奬」，以嘉許機管局在保障及促進員工健康方面的表現。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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